Za ogled olimpijskih iger v Parizu napovedali tisoče brezplačnih vstopnic

Takšna odločitev je tudi posledica kritik v zadnjem obdobju, češ da so vstopnice za OI v Parizu predrage, še posebej pa to velja za slavnostno odprtje, ki bo prvič v zgodovini potekalo na vodi. Prireditelji namreč načrtujejo slavnostno povorko športnikov na ladjicah, ki bodo plule po reki Seni.

Približno 100.000 vstopnic za to prireditev bodo prodali, gre za najboljša mesta tik ob reki. Za vsa ostala mesta ob trasi, kjer bo mogoče dogajanje spremljati v živo, a niso tako blizu, pa bodo ponudili brezplačne vstopnice.

"Na stotisoče. Odvisno od vremena in tudi od najave, ki jo boste naredili mediji," je na novinarski konferenci o tej temi dejal notranji minister Gerald Darmanin. Ob tem je še dodal, da bo ta dan za varnost skrbelo približno 37.000 policistov. V Parizu so med olimpijskimi igrami (od 26. julija do 11. avgusta) policistom onemogočili možnost dopusta.