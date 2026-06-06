Za papežev mimohod v Barceloni na voljo balkoni tudi za 1600 evrov

Eden od oglasov za prihodnjo sredo, ko bo papež obiskal Barcelono, ponuja "začasno uporabo balkona in dnevnega prostora" v zasebnem stanovanju na križišču ulic Sicilia in Provenca v bližini znamenite bazilike Sagrada Familia.
Oglas ponuja "pogled neposredno na baziliko, vključeni so tudi prigrizki in pijača, vključno z vinom, uporaba 65-palčnega televizorja in sanitarij".
"Največja zmogljivost je osem oseb. Cena na osebo je 250 evrov, rezervacija celotnega prostora pa znaša 1600 evrov," je še navedeno v oglasu.
Številni tovrstni oglasi na spletu ponujajo različne aranžmaje, nekateri oddajajo celotna stanovanja, nekateri le balkone ali dnevne sobe. Razlikujejo se tudi cene, med drugim glede na lokacijo in število oseb, poroča španska javna radiotelevizija RTVE.
Določeni ponujajo najem za en dan, nekateri pa tudi zgolj za dve ali tri ure, ko se bo v središču Barcelone odvil eden od vrhuncev papeževega obiska – odprtje in blagoslov najnovejšega in najvišjega stolpa bazilike Sagrada Familia, ki je simbol mesta in svetovno znana turistična znamenitost.
Mestne oblasti opozarjajo zainteresirane osebe, naj bodo pozorne na morebitne prevare. "Če se odločite za najem enega od teh balkonov, priporočamo, da se prepričate, da vam lahko lastnik zagotovi dostop, da se izognete težavam pri policijskih kontrolah," navaja RTVE.
Občina Barcelona bo namreč v času papeževega obiska v okolici bazilike Sagrada Familia vzpostavila obsežno varovano območje. Dostop bodo imeli le lokalni prebivalci, novinarji in pooblaščene osebe.
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