Za papežev mimohod v Barceloni na voljo balkoni tudi za 1600 evrov

Eden od oglasov za prihodnjo sredo, ko bo papež obiskal Barcelono, ponuja "začasno uporabo balkona in dnevnega prostora" v zasebnem stanovanju na križišču ulic Sicilia in Provenca v bližini znamenite bazilike Sagrada Familia. Oglas ponuja "pogled neposredno na baziliko, vključeni so tudi prigrizki in pijača, vključno z vinom, uporaba 65-palčnega televizorja in sanitarij".

Barcelona med pripravami za papežev obisk FOTO: AP

"Največja zmogljivost je osem oseb. Cena na osebo je 250 evrov, rezervacija celotnega prostora pa znaša 1600 evrov," je še navedeno v oglasu. Številni tovrstni oglasi na spletu ponujajo različne aranžmaje, nekateri oddajajo celotna stanovanja, nekateri le balkone ali dnevne sobe. Razlikujejo se tudi cene, med drugim glede na lokacijo in število oseb, poroča španska javna radiotelevizija RTVE. Določeni ponujajo najem za en dan, nekateri pa tudi zgolj za dve ali tri ure, ko se bo v središču Barcelone odvil eden od vrhuncev papeževega obiska – odprtje in blagoslov najnovejšega in najvišjega stolpa bazilike Sagrada Familia, ki je simbol mesta in svetovno znana turistična znamenitost.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Papežev prihod v Madrid AP

Papežev prihod v Madrid AP

Papežev prihod v Madrid AP

Papežev prihod v Madrid AP





