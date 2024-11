Za pet kilometrov vožnje moral taksistu plačati 209 evrov

Račun za to vožnjo je objavil Dalmatinski portal. Državni inšpektorat je pojasnil, da mora biti po Zakonu o prevozu v cestnem prometu v taksiju med vožnjo obvezno vključen taksimeter. Poleg tega mora biti v vozilu na vidnem mestu objavljen cenik, ki vsebuje vsaj ceno na prevoženi kilometer, poroča net.hr.

A v praksi, tako kot pogosto pri nas, tudi pri sosedih, ko gre za taksi prevoze, vlada popolna anarhija. Cene voženj določajo taksisti sami, kar pomeni, da lahko za vsak kilometer zaračunajo, kolikor želijo. V tem primeru je cena na kilometer znašala kar 41,8 evra.

Pristojni bi se morali težav zavedati. V Zagrebu so pred kratkim izvajali ciljane nadzore taksistov v sodelovanju s policijo. Namen akcije je bil preveriti, kdo vse vozi po hrvaških cestah in ali imajo taksisti vsa potrebna dovoljenja. Rezultati so bili šokantni: več kot tretjina taksistov ni imela ustreznih dovoljenj, licenc ali pa so vozili tehnično neustrezna vozila. Še slabša je bila statistika pri tujih voznikih – polovica jih je opravljala delo na črno, brez dovoljenj in licenc.

Izkušeni taksist Zdenko Bajić, ki že 15 let opravlja to delo, je za RTL dejal, da so se ceste spremenile v pravi Divji zahod. "Nihče ne ve, kdo dela, kdo vozi in kam pelje," pravi Bajić. Sam je moral opraviti strog izpit, da je pridobil dovoljenje za delo taksista, danes pa takšne zahteve ni več. "Odgovornost nosijo tisti, ki to dovolijo in ne nadzorujejo," je kritičen Bajić.