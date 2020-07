Za pet milijonov evrov Planet TV v roke Madžarom

Zdaj je tudi uradno – Telekom Slovenije je za pet milijonov evrov prodal Planet TV medijski družbi TV2 media z Madžarske.Celoten posel bo zaključen po izpolnitvi vseh odložnih pogojev, dogovorjenih v pogodbi o prodaji, in kupčevi pridobitvi soglasij pristojnih organov. Pričakovati je, da se to zgodilo predvidoma do konca septembra 2020.

Soglasje k sklenitvi posla je že podal nadzorni svet Telekoma Slovenije, ki ga vodi nekdanji minister za zdravje Aleš Šabeder, ostalih podrobnosti pa v Telekomu Slovenije do zaključka posla ne nameravajo razkrivati.

Da je v igri za nakup Planeta TV madžarska TV2, je v medijih zaokrožilo že v začetku junija. Uradnih informacij tudi takrat ni bilo, je pa portal Necenzurirano pisal, da se za Planet TV poteguje tudi hrvaški podjetnik Ivan Čaleta, nekdanji lastnik slovenske televizijske postaje TV3. Po teh informacijah naj bi imeli Madžari v načrtih združitev družb Planet TV in Nova24TV.

V Telekomu Slovenije so se sicer že nekaj časa ukvarjali z vprašanjem, kaj storiti z družbo Planet TV, ki upravlja istoimenski televizijski program. Telekom naj bi po izračunih časnika Delo od ustanovitve omenjene družbe do zdaj v obliki kapitalskih vložkov, plačanih reklam, posojil in drugih storitev skupaj namenil 80 milijonov evrov.

Zadnji strošek je nastal ob izvršitvi odločitve arbitražnega sodišča v Švici, ki je ugotovilo, da je družba Antenna Slovenia pravilno uveljavila prodajno opcijo v družbi Antenna TV SL, ki izdaja program Planet TV, in je tako Telekomu Slovenije za 34-odstotni delež v tej družbi skupaj s stroški spora in zamudnimi obrestmi naložilo skoraj 23 milijonov evrov plačila. Telekom je zato decembra lani postal tudi edini lastnik družbe Planet TV, spor z Grki pa je močno oklestil njegov lanski dobiček.