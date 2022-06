Za poln 50-litrski rezervoar bencina na Hrvaškem od torka skoraj 100 evrov

Pogonska goriva so se na Hrvaškem podražila že minuli torek. Dizel se je podražil za 22 lip (tri cente) na liter in zdaj stane 13,14 kune (1,74 evra), bencin pa za tri lipe na liter in zdaj stane 13,86 kune (1,84 evra).

Hrvaški ekonomski analitik Damir Novotny meni, da bi cena bencina lahko dosegla tudi 20 kun (2,66 evra) na liter. "Mogoče je, da se bo v nekem trenutku gibala od 15 in do kun. Videli bomo, kako se bodo na to tedaj odzvala potrošnja. Trenutno je stabilna in se na visoke cene ne odziva," je povedal.