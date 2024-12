Za položaj hrvaškega predsednika se bo potegovalo osem kandidatov

Poleg Primorca in aktualnega predsednika Milanovića, ki kandidira s podporo največje opozicijske stranke SDP, so na seznamu kandidatov še neodvisna kandidatka Marija Selak Raspudić, ki se je letos razšla s konservativno stranko Most, vidna članica levo-zelene stranke Zmoremo! Ivana Kekin, član Mosta in župan Sinja Miro Bulj, kandidatka nove desne stranke Dom in narodni zbor (DOMiNO) Branka Lozo, odvetnik in zgodovinar Tomislav Jonjić in podjetnik Niko Tokić Kartelo.

Drugi kandidati so iz predsedniške tekme izstopili ali pa niso zbrali najmanj 10.000 podpisov volivcev, kolikor jih je potrebnih za uradno kandidaturo.

S seznamom kandidatov, ki ga je na svoji uradni spletni strani objavila hrvaška državna volilna komisija, se je uradno začela predvolilna kampanja. Potekala bo do vključno 27. decembra, nato pa se bo začel volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč 29. decembra.

Kaj kažejo ankete?

Po rezultatih javnomnenjske ankete, ki jo je za hrvaško televizijo RTL v začetku meseca izvedla agencija Promocija Plus, bi Milanović, če bi bile volitve zdaj, osvojil 37,4 odstotka glasov. Primorac bi jih osvojil 20,8 odstotka.

Selak Raspudić ima po tej anketi 10,4-odstotno podporo, za njo pa je Kekin z 9,2 odstotka podpore. Za Bulja bi po tej anketi glasovalo 3,7 odstotka volivcev. Vsi preostalo kandidati bi prejeli po manj kot dva odstotka glasov.

Volivci za predsednika v prvem krogu, v katerem je za zmago potrebnih več kot 50 odstotkov glasov, glede na rezultate ankete ne bi izvolili nikogar. V drugi krog bi se uvrstila Milanović in Primorac, zmagal pa bi Milanović, ki bi po anketi prejel 54,9 odstotka glasov. Za Primorca bi v drugem krogu glasovalo 28,9 odstotka volivcev, delež neodločenih bi znašal devet odstotkov, delež tistih, ki se volitev v drugem krogu ne bi udeležili, pa 7,2 odstotka.

Anketo je za RTL izvedla agencija Promocija Plus med 2. in 5. decembrom na vzorcu 1300 vprašanih, z možnostjo statističnega odstopanja za 2,7 odstotne točke in s 95-odstotno zanesljivostjo.