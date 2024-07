Za položitev brisače morajo lokalu plačati štiri evre, baldahin še dražji

Prostor za brisačo na plaži pred enim od barov v Vodicah obiskovalce stane štiri evre na dan, baldahin lahko najamejo za 43 evrov, ležalnik pa za deset evrov, piše Morski.hr. V baru pravijo, da gre za zasebno posest, ki je od plaže oddaljena deset metrov. To po njihovih besedah pomeni, da lastnik na tem prostoru lahko zaračuna tudi zrak.

Dodali so, da dovoljenja za zaračunavanje omenjenih storitev ne potrebujejo, zato bo vsak, ki bo na tem mestu želel postaviti brisačo, moral plačati za to. Morski.hr medtem opozarja, da morajo imeti za to storitev registrirano dejavnost, prav tako pa morajo izdati račun. Ali izpolnjujejo te pogoje, še preverjajo.