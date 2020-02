Za pomoč Albaniji po potresu zbrali 1,15 milijarde evrov

Na donatorski konferenci pa je Cerar ob naznanilu slovenskega prispevka izpostavil tudi upanje, da bo EU do konca prihodnjega meseca sprejela odločitev o začetku pristopnih pogajanj z Albanijo. Vidno zadovoljen Oliver Varhelyise je odzval z besedami, da to sicer ni del donatorske konference, a da to željo tudi sam povsem deli.

Slovenija je Albaniji že takoj po potresu namenila za 126.000 evrov materialne pomoči - odeje, blazine, šotore, agregate, spalne vreče in druge nujne pripomočke za pomoč ljudem po potresu.

Poleg tega je v Albanijo preko evropske ekipe za civilno zaščito napotila dva gradbena inženirja za oceno škode na zgradbah in ponudila pomoč za usposabljanje medicinskega osebja. Več kot 65.000 evrov pomoči Albaniji pa so donirali tudi Slovenska karitas, Rdeči križ in islamska skupnost.