Za pomoč Avstraliji v 48 urah zbrali skoraj 12 milijonov evrov

V akciji za zbiranje finančnih sredstev, namenjenih avstralskim gasilcem v Novem Južnem Walesu, kjer se že od septembra borijo z obsežnimi gozdnimi požari, so ljudje v 48 urah zbrali skoraj 12 milijonov evrov. Zbiranje denarja je na Facebooku začela avstralska komičarka Celeste Barber. Požari v državi sicer še vedno divjajo.

Celeste Barber, avstralska komedijantka, je na Facebooku zapisala: "Prosim, pomagajte, na kakršenkoli način že lahko. To je grozljivo." V mislih je imela situacijo v Avstraliji, kjer se že od septembra borijo z gozdnimi požari, konca pa kar ni videti, saj so se včeraj temperature povzpele nad 40 stopinj Celzija. V požarih je umrlo že 24 ljudi in več sto milijonov živali, premier Scott Morrison, ki so ga obtožili odsotnosti ob državni krizi, pa je vpoklical 3000 rezervistov za pomoč. Kritiki kljub temu ni ušel, saj je vodja gasilske zveze NSW RFS, ki se bori s požari, razkril, da je za to izvedel šele iz medijev. V Canberri je kvaliteta zraka bila ocenjena kot trenutno najslabša na svetu, prebivalcem pa so priporočili, da ne zapustijo svojih domov.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V 48 urah so v akciji zbrali 13 milijonov dolarjev oziroma skoraj 12 milijonov evrov. Barberjeva ima družino, ki so jo evakuirali iz mesta Eden v Novem Južnem Walesu, kjer je situacija najhujša. Odziv ljudi je označila za neverjeten in dejala, da bo ves zbran denar namenjen gasilski organizaciji NSW Rural Fire Service. V zadnjih dneh so se na požare odzvali tudi Kate Middleton, princ William, Naomi Watts, Hugh Jackmanin Bindi Irwin. Medtem sta Nicole Kidman in njen soprog Keith Urban prav tako donirala skoraj pol milijona evrov gasilcem, ki se borijo s požari, za to pa se je odločila tudi pevka Pink.

FOTO: AP