Za popularizacijo smučanja v ZDA so poskrbeli možje v maskirnih uniformah

Nazadnje je vojska res ustanovila 10. gorsko divizijo, edino ameriško bojno enoto, posvečeno gorskemu bojevanju. Za pomoč pri urjenju so prosili Dolovo patruljo, v svoje vrste so vključili tudi profesionalne alpiniste in smučarje ter druge športnike.

Leto dni pozneje pa je opazoval, kako so finski vojaki na smučeh ponižali vojake Rdeče armade v t. i. zimski vojni, ki ji je sledila še druga svetovna vojna. Dole se je zbal, da bodo nacisti, ki so imeli takrat oblikovane že tri skupine za gorsko bojevanje, prek Kanade vdrli na severovzhod ZDA, zato je pri ameriškem obrambnem ministrstvu lobiral za ustanovitev enote, ki bi bila usposobljena za boj v težkih zimskih razmerah.

Do nemške invazije na ZDA sicer nikoli ni prišlo, so pa pripadniki 10. gorske divizije leta 1945 odpotovali v Italijo, kjer so se v Apeninih spopadli z Nemci. Vsak vojak je nosil belo maskirno uniformo, pa tudi 45- do 50-kilogramski nahrbtnik z živili in opremo, na katerega je pritrdil še smuči, kadar jih ni uporabljal.

Vadbeni center Camp Hale so postavili v zvezni državi Kolorado na skoraj 2700 metrih nadmorske višine, kjer se je 19.000 vojakov urilo za morebitne spopade. Med urjenjem so pilili smučarske veščine, ure in ure preživeli med tekom na smučeh ter se utrjevali med večdnevnimi pohodi v visokogorju.

Čeprav so najbolj črne napovedi predvidevale tudi 90-odstotne izgube, med skoraj navpičnim vzponom po grebenu Riva s pogledom na goro Belvedere ni umrl nihče. Zaradi uspešnega usposabljanja so čete lahko sredi noči na smučeh drsele po snegu in ledu, pri čemer so Nemce presenetile in jih potisnile nazaj ob podpori strelcev, ki so jih spremljali po grebenu. Toda nemške enote so nato izvedle protinapad in nazadnje je umrlo 213 ameriških vojakov, do konca vojne pa je 10. gorska divizija izgubila tisoč od svojih 19.000 pripadnikov, kar je ena najštevilčnejših izgub med vojaškimi skupinami.

Po vojni so se številni veterani vrnili v s snegom prekriti del ZDA. Med njimi je bil tudi Pete Seibert, ki se je enoti pridružil leta 1943 kot 18-letnik. V vojni je bil ranjen in rekli so mu, da ne bo več hodil. Ne samo, da je spet hodil, vrnil se je tudi na smuči – na državnem prvenstvu v slalomu je osvojil tretje mesto.

Leta 1957, ko je Seibert delal v smučarskem resortu Loveland v bližini Denverja, ga je prijatelj peljal na pohod, kjer je naletel na, kot se je zdelo, popolno smučišče. Dobil je idejo, s somišljeniki so odkupili zemljišča in leta 1962 tam odprli smučarsko letovišče. Poimenovali so ga Vail.