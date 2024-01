Moškega, ki je za posilstvi skušal okriviti dvojčka, obsodili na 140 let zapora

Leta 1995 je bila posiljena komaj devetletna deklica, ki se je po nakupu šolskih potrebščin vračala domov, leta 1998 pa je bila posiljena 32-letna tekačica. Glede na trditve tožilstva je Konther tekačico zgrabil in ji pokril usta, potem ko je gol skočil iz grmovja, poroča Sky News .

Policija je 58-letnega Kevina Kontherja in njegovega brata dvojčka aretirala že leta 2019, ko so s pomočjo novejše tehnologije njun DNK povezali z dvema odprtima zločinoma, ki sta se zgodila konec devetdesetih.

Aretirali so oba dvojčka, saj imata isti DNK, vendar pa so med policijskim zaslišanjem ugotovili, da je zločine zakrivil Kevin. Kot je dejalo tožilstvo, imajo posnetih več obremenilnih izjav Kontherja, med drugim celo priznanja, da je dejansko on tisti, ki je izvršil omenjena zločina.

Tožilstvo mu je sicer očitalo tudi nekatere druge zločine, med drugim tudi spolni napad na 12-letnico, poroča okrožni državni tožilec Orange County.

V ponedeljek je nato sodnik Kontherja obsodil na 140 let oziroma na dosmrtno zaporno kazen. Njegovega brata dvojčka niso obtožili. "DNK je bil temelj, ki je dal tej pošasti ime – in to ime je Kevin Konther," je dejal Todd Spitzer, odvetnik v okrožju.

Spitzer je dodal še, da so s pomočjo neumornega iskanja s strani šerifovega oddelka okrožja Orange County in urada okrožnega državnega tožilca zagotovili, da je še ena pošast, ki preži na mlada dekleta, pristala za zapahi.