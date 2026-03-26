Za poskus državnega udara 'humanitarno priprt doma' namesto v zaporu

Odločitev vrhovnega sodnika Alexandra de Moraesa je sledila Bolsonarovi hospitalizaciji 13. marca zaradi pljučnice, ene od številnih zdravstvenih težav, s katerimi se je nekdanji voditelj soočal, odkar ga je leta 2018, preden je bil izvoljen za predsednika, zabodel moški.

Bolsonara so pred kratkim za nekaj dni odpeljali na intenzivno nego zaradi težav z ledvicami in zaradi drugih težav. Zdravniki niso povedali, kdaj bo zapustil bolnišnico v Brasílii, vendar se je njegovo splošno stanje izboljšalo.

V odločitvi je Moraes navedel, da bo hišni pripor trajal začetno obdobje 90 dni. "Po tem obdobju bo ponovno ocenjeno, ali so prisotni pogoji, ki so potrebni za ohranitev humanitarnega hišnega pripora, vključno z zdravniškim pregledom, če bo potreben," je zapisal sodnik.