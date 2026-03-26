Za poskus državnega udara 'humanitarno priprt doma' namesto v zaporu

Odločitev vrhovnega sodnika Alexandra de Moraesa je sledila Bolsonarovi hospitalizaciji 13. marca zaradi pljučnice, ene od številnih zdravstvenih težav, s katerimi se je nekdanji voditelj soočal, odkar ga je leta 2018, preden je bil izvoljen za predsednika, zabodel moški.
Bolsonara so pred kratkim za nekaj dni odpeljali na intenzivno nego zaradi težav z ledvicami in zaradi drugih težav. Zdravniki niso povedali, kdaj bo zapustil bolnišnico v Brasílii, vendar se je njegovo splošno stanje izboljšalo.
V odločitvi je Moraes navedel, da bo hišni pripor trajal začetno obdobje 90 dni. "Po tem obdobju bo ponovno ocenjeno, ali so prisotni pogoji, ki so potrebni za ohranitev humanitarnega hišnega pripora, vključno z zdravniškim pregledom, če bo potreben," je zapisal sodnik.
'Humanitarni hišni pripor' so iskali že prej
Odvetniki desničarskega voditelja, ki je vladal od leta 2019 do 2022, so že dolgo iskali Moraesovo dovoljenje, da bi kazen prestajal v "humanitarnem hišnem priporu", vendar je sodnik do zdaj vse prošnje zavrnil.
V ponedeljek je brazilski generalni državni tožilec Paulo Gonet odprl pot za to, da se Bolsonaro namesto v zapor vrne v hišni pripor. Eden od Bolsonarovih sinov, senator Flávio Bolsonaro, je dejal, da bo kandidiral za predsednika na volitvah oktobra. Javnomnenjske ankete kažejo, da je izenačen z aktualnim predsednikom Luizom Ináciom Lulo da Silvo.
Zgodovinsko gledano je brazilsko vrhovno sodišče razveljavilo hišni pripor le v primerih, če se zdravstveno stanje pripornika drastično izboljša ali če pride do kršitev ustaljenih pravil, kot je na primer prepoved dajanja javnih izjav, objavljanja na družbenih omrežjih ali dajanja intervjujev medijem.
