Zaradi koronavirusa v ZDA umrl 30-letnik, ki je menil, da je ta potegavščina

Kot poroča Guardian , je pacient tik preden je umrl, pogledal medicinsko sestro in dejal: "Mislim, da sem naredil napako. Mislil sem, da je to potegavščina, a ni." Tako je zadnje besede pacienta opisala dr. Jane Appleby iz bolnišnice Methodist hospital v San Antoniu. Dodala je, da ne želi ustvarjati panike in da želijo z razkritjem te zgodbe družbi pomagati sprejeti, da je virus še kako resničen in da se lahko hitro širi.

Pacient se je s koronavirusom okužil na eni izmed 'korona zabav'. Kot je opisala dr. Appleby, gre za zabave, ki jih gosti potrjeno okužena oseba s koronavirusom. Na njej se želijo 'korona skeptični' udeleženci prepričati, ali je virus resničen in če se bo še kdo okužil.

T.i. 'covid-19' zabave potekajo v obliki tekmovanj, kdo se bo prvi okužil z novim koronavirusom. Po informacijah lokalnih oblasti so mladi zabave načrtovali vnaprej in namerno povabili tiste, ki so že bili okuženi s koronavirusom. Na zabavah se je nato zbiral denar, tisti, ki se je prvi okužil, pa je prejel ves zbrani znesek.

To je seveda izjemno neodgovorno in tvegano početje. Kot poziva zdravstvena stroka, v teh časih upoštevajte samozaščitne ukrepe in se izogibajte druženju, sploh pa gneči.