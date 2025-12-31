Naslovnica
Za posledicami raka umrla vnukinja Johna F. Kennedyja

Washington, 31. 12. 2025 07.26 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
Ti.Š. STA
Tatiana Schlossberg

Tatiana Schlossberg, okoljska novinarka in vnukinja nekdanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, je umrla, stara 35 let. Bila je večkrat zelo kritična do bratranca, zdravstvenega ministra ZDA Roberta F. Kennedyja mlajšega.

Za posledicami raka je včeraj umrla 35-letna Tatiana Schlossberg.

"Naša čudovita Tatiana je danes zjutraj umrla. Vedno bo ostala v naših srcih," je sporočilo družine na družbenih omrežjih objavila fundacija leta 1963 ustreljenega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja.

Hčerki nekdanje veleposlanice Caroline Kennedy in oblikovalca Edwina Schlossberga so zdravniki postavili diagnozo neozdravljive levkemije kmalu zatem, ko je maja lani rodila hčerko. Da se bori z agresivno obliko raka, je z javnostjo delila novembra. Sporočila je, da so ji zdravniki napovedali manj kot leto dni življenja.

Schlossbergova je pisala o znanosti in podnebju za časopis The New York Times. Prejšnji mesec je v reviji The New Yorker objavila osebni esej z naslovom 'Bitka z mojo krvjo', v katerem je podrobno opisala svojo diagnozo in vpliv na njeno življenje. Kot je razkrila, so ji akutno mieloično levkemijo (AML) diagnosticirali po porodu drugega otroka. "Moja prva misel je bila, da se me moji otroci ne bodo spominjali," je zapisala.

V eseju je združila tudi osebna razmišljanja o družinski dediščini in smrtnosti z ostro kritiko zdravstvenega ministra, sicer bratranca Roberta F. Kennedyja, zaradi spodbujanja skepticizma do cepiv in zmanjševanja vladne podpore za zdravstvene raziskave. "Z bolniške postelje sem opazovala, kako je bil Bobby kljub logiki in zdravemu razumu potrjen na položaj, čeprav ni nikoli delal v medicini, javnem zdravstvu ali vladi," je napisala.

Tatiana Schlossberg vnukinja John F. Kennedy rak

kakorkoliže
31. 12. 2025 08.48
Farmacija in zdravstvo potrebujeta bolne ljudi.
Odgovori
0 0
juventina10
31. 12. 2025 08.26
znana,bogata družina,a prežeta z veliko tragedijami.2 ubita brata,en brat in sestra umrla v letalski nesreči,ena od sester duševno bolna,en sin od roberta umrl od droge,drugi v smučarski nesreči,john v letalski.ena vnukinja s sinom umrla v utopitvi,druga spet od droge.na drugi strani družina onassis.sin unrl v letalski,hči se je utopila v bazenu in nesrečna atina,katero je mož zapustil,ker je vzporedno imel drugo družino,tako kot njen oče.
Odgovori
+9
10 1
Watcherman
31. 12. 2025 08.11
Agresivna oblika raka vi pa o cepivo kot razlog phahahaha čudaki.
Odgovori
+2
9 7
abmam
31. 12. 2025 08.15
Ni čudno, kakšno packarijo je vse dobila v kri z iglo.
Odgovori
-1
8 9
kakorkoliže
31. 12. 2025 08.33
Proti rakavim celicam se bori imunski sistem. In ko ta opeša ali se podre sledi katastrofa.
Odgovori
+0
2 2
Prelepa Soča
31. 12. 2025 08.51
abmam, kakšno si šele ti kot dojenček, da se ti še sedaj odraža.
Odgovori
+2
2 0
bu?e24 1
31. 12. 2025 08.53
Ja čist slučajen po cepivu je rak šou gor za 400%
Odgovori
0 0
devlon
31. 12. 2025 08.10
Škoda je je. Deluje precej bolj razumno kot njen bratranec (ki deluje kot da nima zaključene osnovne šole)
Odgovori
+3
8 5
juventina10
31. 12. 2025 08.17
on je v bistvu bratranec njene mame.
Odgovori
+2
2 0
albis
31. 12. 2025 08.23
Tvoja funkcionalna pismenost je na ravni osnovne sole … nekje bolj na zacetku.
Odgovori
-1
3 4
gengsta1234
31. 12. 2025 08.07
Cepivo deluje
Odgovori
-3
7 10
Prelepa Soča
31. 12. 2025 08.32
... v tvoji glavi...
Odgovori
+3
5 2
abmam
31. 12. 2025 08.01
Ja, kritična je bila do bratranca, ki se ni hotel cepiti. Ona se je trikrat.
Odgovori
+5
10 5
abmam
31. 12. 2025 08.14
Ampak on je še živ!!!
Odgovori
+7
8 1
bibaleze
