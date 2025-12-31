Za posledicami raka umrla vnukinja Johna F. Kennedyja

Za posledicami raka je včeraj umrla 35-letna Tatiana Schlossberg.

"Naša čudovita Tatiana je danes zjutraj umrla. Vedno bo ostala v naših srcih," je sporočilo družine na družbenih omrežjih objavila fundacija leta 1963 ustreljenega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja.

Hčerki nekdanje veleposlanice Caroline Kennedy in oblikovalca Edwina Schlossberga so zdravniki postavili diagnozo neozdravljive levkemije kmalu zatem, ko je maja lani rodila hčerko. Da se bori z agresivno obliko raka, je z javnostjo delila novembra. Sporočila je, da so ji zdravniki napovedali manj kot leto dni življenja.

Schlossbergova je pisala o znanosti in podnebju za časopis The New York Times. Prejšnji mesec je v reviji The New Yorker objavila osebni esej z naslovom 'Bitka z mojo krvjo', v katerem je podrobno opisala svojo diagnozo in vpliv na njeno življenje. Kot je razkrila, so ji akutno mieloično levkemijo (AML) diagnosticirali po porodu drugega otroka. "Moja prva misel je bila, da se me moji otroci ne bodo spominjali," je zapisala.

V eseju je združila tudi osebna razmišljanja o družinski dediščini in smrtnosti z ostro kritiko zdravstvenega ministra, sicer bratranca Roberta F. Kennedyja, zaradi spodbujanja skepticizma do cepiv in zmanjševanja vladne podpore za zdravstvene raziskave. "Z bolniške postelje sem opazovala, kako je bil Bobby kljub logiki in zdravemu razumu potrjen na položaj, čeprav ni nikoli delal v medicini, javnem zdravstvu ali vladi," je napisala.