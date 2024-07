Za pospešitev proizvodnje cepiv v Afriki več kot milijarda evrov

Ob odprtju svetovnega foruma o cepivih, ki se ga udeležujejo voditelji iz Bocvane, Ruande, Senegala in Gane ter več deset ministrov, predstavniki mednarodnih organizacij in farmacevtskih podjetij, je Macron izpostavil, da bo tri četrtine sredstev prispevala Evropska unija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz Bruslja so sporočili, da je EU s članicami napovedala prispevek več kot 750 milijonov evrov. Od tega je 220 milijonov evrov evropskih sredstev, ostalo pa bodo v glavnem prispevale Francija, Nemčija, Irska, Italija in Luksemburg. Nemčija je napovedala prispevek 318 milijonov dolarjev, Italija pa 150. Med donatorkami so tudi Velika Britanija, ZDA, Kanada, Norveška in Japonska.

Z omenjenimi sredstvi naj bi v naslednjem desetletju kupili več kot 800 milijonov odmerkov cepiv, proizvedenih v Afriki. Omogočila bodo tudi izboljšanje pripravljenosti afriških držav na pandemije in epidemije ter njihovo sposobnost odzivanja nanje, ob tem pa prispevala k svetovni zdravstveni varnosti. Namen je tudi povečanje raznolikosti svetovnih dobaviteljev cepiv, da bi na trg trajno vstopili vsaj štirje afriški proizvajalci cepiv, so sporočili iz Bruslja.