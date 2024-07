Za posvojitev plačala toliko kot za stanovanje: ukradeni dvojčici sta se našli na TikToku

Bolnišnično osebje je pogosto lagalo staršem in jim povedalo, da so njihovi otroci umrli ob rojstvu, nato pa jih posredovalo v prodajo družinam, ki niso vedele, da so bili njihovi novi otroci ugrabljeni.

Med preiskavo je razkrila, da so shemo vodili organizirani kriminalci, ki so novačili številne sostorilce, vključno z zdravniki in vladnimi uradniki.

Test DNK za Elene in Anno je bil organiziran s pomočjo gruzijske novinarke Tamune Museridze , ki preiskuje shemo ugrabitev po vsej državi, ki naj bi se zgodila med 1950 in 2006.

Našli sta se dvojčici, ki so ju ob rojstvu ločili in prodali

Anna in Elene sta hvaležni družinama, ki sta ju vzgojili in da sta se našli, vendar še vedno upata, da bosta ponovno združeni tudi z biološkimi starši.

Bila je presrečna, ko je izvedela za šestmesečnega otroka, ki je na voljo za posvojitev v lokalni bolnišnici - v zameno za plačilo. "Pripeljali so jo na moj dom," je še povedala in dodala, da ni nikoli posumila, da bi se dogajalo kaj nezakonitega.

"Nisem imela pojma. Takrat je bilo treba na posvojitev čakati več let. Z možem sva čakala šest let, preden sva dobila Ano," je za ABC povedala Parkosadze.

Gruzija pa žal še zdaleč ni edina država, ki je obtožena dolgotrajne sheme trgovine z otroki. Ocenjuje se, da je bilo v Čilu v sedemdesetih in osemdesetih letih med diktaturo Augusta Pinocheta nezakonito ali prisilno posvojenih skoraj 8.000 do 12.000 otrok, je povedal odvetnik Anthony Clarkson za houstonski KPRC, piše The New York Post.

Prisilne posvojitve so se dogajale, preden je Pinochet prišel na oblast, vendar so se pod njegovim režimom znatno povečale, saj je diktator v posvojitvah videl brutalno sredstvo za odpravo revščine in nadzor nad rastjo prebivalstva – Cristina Prisco iz Bronxa je bila eden od teh otrok.

"Ko sem to izvedela, je bilo šokantno, a vesela sem, da zdaj poznam pravo zgodbo, seveda pa sem jezna zaradi vsega, kar je morala prestati moja mama," je povedala za The Post. "Vpleteni ljudje so bili zlobni ljudje in oropali so me moje družine."

Trgovina z otroki naj bi se dogajala tudi na območju nekdanje Jugoslavije, tudi v Sloveniji, kjer več družin še vedno išče resnico, z delom pa je začela tudi preiskovalna komisija v DZ.