Za 'pot smrti' so migranti plačali kar 8000 evrov

Kruta migrantska nesreča, ki je terjala življenja mnogih ljudi, je zdaj dobila še ozadje. Migranti, ki so polni upanja odšli na prenatrpano ladjo, misleč, da bodo dosegli boljše življenje, so bili podvrženi drugačni usodi. Nekateri cilja namreč nikoli niso dosegli, saj jih je pogoltnilo razburkano morje. Za tako potovanje pa so tihotapcem morali plačati okoli 8000 evrov.

"Gre za to, da več ljudi, kot se jih odpravi na pot, več jih tvega smrt," je dejala za državno televizijo Rai. Najmanj 64 ljudi, med njimi tudi osem otrok, je namreč umrlo, ko je njihov prenatrpani čoln v razburkanem morju trčil v skale le nekaj 100 metrov od Kalabrije in se raztreščil. Na čolnu naj bi bilo 170 ljudi, 64 jih je mrtvih, 80 pa preživelih. Italijanske oblasti zato razumljivo sklepajo, da bo v naslednjih dneh na obalo naplavilo še več trupel.

Številni potniki so iz Afganistana, Pakistana, Sirije in Iraka. Med preživelimi so identificirali tudi osumljene tihotapce, Turka in dva državljana Pakistana, še eden državljan Turčije pa naj bi pobegnil ali umrl v nesreči.

Pojavila so se namigovanja, da reševanje ni potekalo dovolj hitro in da je na to vplivala italijanska politika, ki skupine za pomoč odvrača od tega, da bi ostale na morju in pomagale migrantom. Vendar je notranji minister Matteo Piantedosi to odločno zanikal, Italija je po navedbah Frontexa poslala dve patruljni plovili, ki pa sta se morali zaradi slabega vremena obrniti. Reševalna akcija se je nato začela zgodaj v nedeljo, kar je bilo za nekatere že prepozno.

Piantedosi je še dodal, da skupine za pomoč načeloma sploh ne delujejo na območju nedeljskega brodoloma, ki se je zgodil ob kalabrijski obali v Jonskem morju. Skupine ponavadi delujejo v osrednjem Sredozemlju, kjer rešujejo migrante, ki se odpravijo iz Libije ali Tunizije.