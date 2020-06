Za potnike iz varnih držav ob prihodu v Veliko Britanijo karantene ne bo

Velika Britanija je obvezno 14-dnevno karanteno za večino potnikov uvedla 8. junija. Pravilo je veljalo tudi za vse Britance, ki so zapustili državo, nato pa se želeli vanjo vrniti. Ukrep je vznejevoljil zlasti letalske prevoznike, pa tudi ostale predstavnike potovalne industrije, ki so opozarjali, da bo takšna omejitev opustošila turistični sektor. Zdaj so oblasti sklenile, da bodo s 6. julijem karanteno odpravile za obiskovalce, ki prihajajo iz držav z nizkim tveganjem okužbe z novim koronavirusom.

Vlada bo seznam varnih držav objavila prihodnji teden. Za napoved sprostitve ukrepov se je vlada v Londonu odločila po posvetu z več državami, med drugim s Francijo, Grčijo in Španijo. "Naš novi sistem ocene tveganja bo omogočil, da ponovno začnemo odpirati varne potovalne poti," je pojasnil predstavnik britanske vlade.