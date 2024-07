Za požar pri Trogirju naj bi bil kriv požigalec

Pri ogledu je sodeloval požarni inšpektor, ki je v dogodku ugotovil elemente kaznivega dejanja. Policisti so nato privedli moškega, zoper njega pa poteka kriminalistična preiskava, so sporočili iz splitsko-dalmatinske policijske uprave.

Preiskava območja okoli Segeta Donjega je razkrila, da bi lahko za požar bil kriv človek in ne naravni pogoji, kot so sprva predvidevale oblasti, poroča net.hr.

Požar je izbruhnil nekaj pred 3. uro v četrtek, zgorelo pa je več kot 35 hektarjev trave, makije in nizkega rastlinja. Ogenj je tudi resno ogrožal hiše, stanovanja in hotel Medena. Z ognjem se je borilo 66 gasilcev z 22 gasilskimi vozili, drugo jutro pa so jim na pomoč priskočili še kanader in air tractor.

Sinoči so požar imeli pod nadzorom, a še ni bil popolnoma pogašen, zato so gasilci že drugo noč zapored dežurali na prizorišču.