Za požar v Kaliforniji kriva zabava ob razkritju otrokovega spola

Kalifornija se trenutno sooča z rekordnim vročinskim valom, iz Los Angelesa so poročali o najvišji izmerjeni temperaturi do zdaj, 49,4 stopinje Celzija. Državna vremenska služba je nedeljo opisala kot "enega najbolj vročih dni, odkar so začeli vremensko evidenco po večjem delu jugozahodne Kalifornije" . Največji požar, znan kot Creek Fire, je požgal več kot 29.500 hektarjev, oblasti pa so sporočile, da jim še nobenega od njih ni uspelo obvladati.

Začelo se je v petek ob približno 18.45 po lokalnem času v narodnem gozdu Sierra, na območju strmega in razgibanega terena. S helikopterjem so rešili več kot 200 ljudi, potem ko je požar od sveta odrezal priljubljen rezort Mammoth Pool, ki leži 60 kilometrov severovzhodno od Fresna. Okoli 20 oseb je bilo poškodovanih, nekateri so bili opečeni, poroča BBC. Tiskovni predstavnik državnega gozdaDan Tuneje dejal, da ne ve, kako blizu kampa, priljubljene destinacije za čolnarjenje in ribolov, je požar.

Požar v El Doradu pa se je medtem razširil na več kot 2800 hektarjev. Kalifornijsko ministrstvo za gozdarstvo in zaščito pred požarom, znano kot Cal Fire, je za požar obtožilo "pirotehnično napravo za ustvarjanje dima, ki se uporablja na zabavah za razkritje otrokovega spola".

"Cal Fire javnost opozarja, da v sušnih razmerah in kritičnem požarnem vremenu ni treba veliko, da se sproži požar," so zapisali. Ljudje, ki povzročijo požar,"so lahko finančno in kazensko odgovorni", so še dodali.