Tujina

Za požar v Vjesniku obtožili dva najstnika

Zagreb, 20. 02. 2026 17.10 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Požar v stolpnici Vjesnik

Zagrebsko tožilstvo je vložilo obtožnico proti dvema 18-letnikoma, ki naj bi novembra lani zanetila požar v stolpnici Vjesnik in povzročila veliko materialno škodo.

Občinsko kazensko državno tožilstvo v Zagrebu je pred pristojnim sodiščem vložilo obtožnico zoper mlada osumljenca, poroča hrvaški Net.hr. Po navedbah tožilstva sta 17. novembra 2025 v 15. nadstropju stavbe Vjesnik skupaj zanetila ogenj. Eden naj bi prižgal kartonsko škatlo s papirjem, drugi pa ogenj dodatno razširil.

Požar v stolpnici Vjesnik
Požar v stolpnici Vjesnik
FOTO: Bobo

Plameni so se hitro razširili na več nadstropij, stavba pa je bila v celoti uničena, pri čemer je nastala velika premoženjska škoda. Tožilstvo je predlagalo tudi podaljšanje pripora za oba obtoženca zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja.

požar Zagreb obtožnica vjesnik

Snežni plaz odnesel nemškega barona in njegovega sina

Vrhovno sodišče ZDA razveljavilo večji del Trumpovih carin

ivan z Doba
20. 02. 2026 18.23
In tako bosta vse življenje plačevala za neumnost, ki jo lahko naredi res nekdo, ki je totalno zblojen. Ali pa piroman!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
