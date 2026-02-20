Za požar v Vjesniku obtožili dva najstnika

Občinsko kazensko državno tožilstvo v Zagrebu je pred pristojnim sodiščem vložilo obtožnico zoper mlada osumljenca, poroča hrvaški Net.hr. Po navedbah tožilstva sta 17. novembra 2025 v 15. nadstropju stavbe Vjesnik skupaj zanetila ogenj. Eden naj bi prižgal kartonsko škatlo s papirjem, drugi pa ogenj dodatno razširil.
Plameni so se hitro razširili na več nadstropij, stavba pa je bila v celoti uničena, pri čemer je nastala velika premoženjska škoda. Tožilstvo je predlagalo tudi podaljšanje pripora za oba obtoženca zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.