Za požigi nepremičnin britanskega premierja naj bi stala ruska mreža

Požari so lani zajeli avtomobil, ki je bil nekoč v lasti premierja Keira Starmerja, vhod v stanovanje, kjer je nekoč živel, ter vhod v hišo, ki jo danes uporablja njegova svakinja. Zaradi zarote za izvedbo požigov sta bila na londonskem sodišču obsojena 22-letni Roman Lavrinovič in 27-letni Stanislav Carpiuc, medtem ko je bil tretji obtoženi oproščen. Sodni proces proti trem moškim je bil nenavaden, predvsem zato, ker pravi avtor drame ni bil nikoli razkrit. Primer se je osredotočal izključno na finančni motiv. Identiteta, povezave in motivi anonimnega izvajalca, ki je Lavrinoviču ponudil denar za napade, so bili, kot poroča BBC, namerno izključeni. V središču preiskave je skrivnostni organizator, ki se je predstavljal z začetnicama EL. Ta naj bi Lavrinoviča našel prek skupine na Telegramu, namenjene Ukrajincem, ki v Londonu iščejo delo. Sprva mu je naročal manjša dejanja, kot so lepljenje plakatov in grafiti, nato pa ga postopoma usmeril v hujša kazniva dejanja, vključno s požigi.

Sum na mladega ruskega diplomata

Preiskovalci BBC so z analizo odprtih virov prišli do domnevne identitete skrivnostnega EL. Po njihovih ugotovitvah naj bi šlo za 23-letnega Evgenija Ljukšina, sina visokega ruskega diplomata. Ljukšin je povezan z ruskim zunanjim ministrstvom, študiral je na elitni moskovski diplomatski akademiji MGIMO in sodeloval v programih, namenjenih informacijskemu bojevanju ter širjenju proruskih narativov. Sporočila, ki jih je na Telegramu objavljal EL, kažejo na izrazito proruska in protiukrajinska stališča. V različnih spletnih skupinah je odkrito poveličeval ruskega predsednika Vladimirja Putina, širil rusko propagando ter pozival k nasilnim dejanjem. V enem od pogovorov je zapisal: "Očitno je, da je Putin vodja bele rase." Hkrati je v skupinah, namenjenih Ukrajincem, ki so iskali delo v Londonu, objavljal oglase za "grafitarje", medtem ko je v drugih kanalih Ukrajince žalil z izrazito zaničevalnimi izrazi.

Vladimir Putin FOTO: AP

EL je prav tako spodbujal napade na ukrajinske naborniške centre in zagovarjal idejo, da bi se morali privrženci bele slovanske rase pridružiti "pravemu tretjemu Rimu", s čimer je namigoval na prepričanje, da je Rusija naslednica Rimskega imperija. Pri tem ni ostal le pri ideoloških pozivih. Za izvedbo požigov je ponujal konkretne nagrade. "Delajte za slavo naroda, da bi kljubovali svojim sovražnikom," je zapisal in obljubljal 1000 dolarjev (približno 862 evrov) ter rusko državljanstvo tistim, ki bi izvedli napade. S svojimi objavami je namigoval tudi na morebitne povezave z ruskimi oblastmi. V enem od sporočil je trdil, da ima dostop do zaupnih dokumentov zveze Nato in ameriške obveščevalne agencije CIA. "Oče mi je del tega razkril, ni bilo zaman, da je šel v Evropo," je zapisal, kar je dodatno okrepilo ugibanja o njegovi identiteti. Čeprav neposrednih dokazov, da je Ljukšin res oseba za vzdevkom "EL", ni, se njegovi podatki, dejavnosti in povezave ujemajo z informacijami iz komunikacije organizatorja napadov. Na vprašanja BBC ni odgovoril.

Lažne skupine za spodbujanje sovraštva

Preiskava je med drugim razkrila delovanje navidezno britanske skrajno desne skupine Direct Action UK, ki naj bi jo v resnici ustvarili in vodili ruski operativci z namenom širjenja sovraštva do muslimanov ter poglabljanja družbenih napetosti v Združenem kraljestvu. Na rusko ozadje so kazali številni znaki, objave v skupini so uporabljale moskovski časovni pas, cirilico in ruski način zapisovanja valut, glavni organizatorji, med njimi tudi EL, pa so prek drugih kanalov širili proruska politična sporočila in med seboj komunicirali v ruščini. Skupina Direct Action UK se je pojavila jeseni 2024 po nemirih, ki so izbruhnili po umorih v Southportu, pri čemer je v propagandi izkoriščala posnetke in podobe teh dogodkov za širjenje sovraštva in polarizacije v britanski družbi. Na družbenih omrežjih je skupina objavljala videe, v katerih je Starmerja označevala za izdajalca, širila protimuslimanska sporočila ter ponujala denar za vandalizem in požige. Po ponudbah za plačilo so napadli šest londonskih mošej in islamsko šolo. Storilci so na objekte pisali slogane, kot sta "stop islam" in "ponovna migracija", nato pa so posnetke vandalizma uporabili za propagandne videe na spletu. Preiskava je pokazala, da podpora skupini Direct Action UK v resnici ni temeljila na ideologiji njenih privržencev, temveč predvsem na plačilih, navaja BBC. Tudi Lavrinovič je naloge za organizatorja EL izvajal zaradi denarja, ne zato, ker bi verjel v skrajno desničarska stališča skupine.

Aretacija Romana Lavrinoviča FOTO: AP

Na domnevno rusko ozadje skupine je že več mesecev pred požigi opozarjala britanska protirasistična organizacija Hope Not Hate. Organizacija je protiteroristični policiji sporočila, da bi lahko ljudje za skupino pripravljali teren za morebitni napad na mošejo ali drugo muslimansko tarčo v Združenem kraljestvu, vendar po njihovih besedah opozorila niso naletela na odziv. Podobne ugotovitve je policiji posredovala tudi organizacija Tell Mama, ki spremlja sovraštvo do muslimanov. Njena direktorica Iman Atta je opozorila, da spletno spodbujanje vandalizma in nasilja ni le spletni pojav, temveč se neposredno preliva v kazniva dejanja na ulicah. Pred nastankom skupine Direct Action UK naj bi EL sodeloval tudi pri vzpostavitvi lažne islamske organizacije Takbir Foundation. Navzven se je predstavljala kot skupina, ki podpira muslimane in financira "svete grafite", v resnici pa naj bi bil njen namen spodbujanje napetosti in izzivanje skrajno desničarskih odzivov. V Telegram skupinah je celo pozivala k podpori "džihadu po vsej Angliji" ter za grafite ponujala denarne nagrade. Tako kot je Direct Action UK plačevala ljudem za protimuslimanski vandalizem, je Takbir Foundation plačevala tudi nemuslimanom za risanje islamskih grafitov, kar kaže na usklajeno strategijo ustvarjanja razdora med skupnostmi.

Dezinformacije po požigih

Požigi nepremičnin, povezanih z britanskim premierjem Starmerjem, niso bili le kaznivo dejanje, temveč tudi orodje za širjenje dezinformacij. Po napadih so ruski računi na družbenih omrežjih začeli širiti lažno trditev, da so bili trije ukrajinski osumljenci moški spolni delavci in da naj bi bili požari povezani z domnevnim osebnim škandalom premierja. Za te navedbe ni bilo nobenih dokazov. Izkazalo se je, da osumljenci premierja niso poznali, prav tako niso bili spolni delavci. Kljub temu je zgodbo prevzel skrajno desničarski aktivist Tommy Robinson (Stephen Yaxley-Lennon), ki je na družbenem omrežju X trdil, da je imel Starmer odnose z ukrajinskimi moškimi spolnimi delavci, ter objavil prirejeno fotografijo premierja skupaj z osumljenci. Dezinformacije so dobile še večji doseg, ko je eno od Robinsonovih objav delil tudi Putinov posebni odposlanec Kirill Dimitriev.

Del širšega vzorca ruskega hibridnega delovanja