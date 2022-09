Za pregled zaseženih dokumentov sodnica imenovala neodvisnega strokovnjaka

Pravosodno ministrstvo ZDA je zaseglo številne tajne vladne dokumente, do katerih Donald Trump kot nekdanji predsednik ne bi smel več imeti dostopa, vendar jih je ob odhodu iz Bele hiše januarja 2021 vseeno odnesel s seboj na Florido. Trumpovi odvetniki so prejšnji teden sodnico zaprosili, naj imenuje posebnega strokovnjaka, ki bo presodil, kateri dokumenti so bili res zaupne narave in kateri ne, kaj so morda Trumpovi zasebni dokumenti in ali se pri katerem od zaseženih dokumentov še vedno lahko sklicuje na predsedniški privilegij vpogleda.