'Za preplah zaradi posteljnih stenic v Franciji je kriva Rusija'

"Polemiko o stenicah so na družbenih omrežjih umetno okrepili računi, za katere je bilo ugotovljeno, da imajo ruske povezave ali izvor," je povedal Barrot za televizijo TF1. To so "v glavnem okrepili računi, povezani s Kremljem", je dodal. Po Barrotovih besedah so računi na družbenih medijih celo ustvarili "lažno povezavo med prihodom ukrajinskih beguncev in širjenjem stenic".

Do komentarjev Barrota prihaja po vse pogostejših opozorilih Francije o nevarnostih ruskih dezinformacij, katerih cilj je predvsem spodkopavanje podpore Ukrajini, ki se bori proti ruski agresiji. Francoske obveščevalne službe so po poročanju medijev ugotovile, da obstaja povezava med Rusijo in preplahom zaradi posteljnih stenic, vendar je to prvič, da je kak francoski minister to potrdil v javnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na družbenih omrežjih so se od sredine septembra lani širili amaterski videoposnetki in fotografije, ki so poročali o navzočnosti teh žuželk, ki se prehranjujejo s človeško krvjo. Na udaru stenic, ki običajno gnezdijo v vzmetnicah, lahko pa se zakopljejo tudi v prtljago in oblačila, so bila predvsem francoska velemesta s Parizom na čelu.