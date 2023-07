Za prevoz poklicala reševalce, sledi jima kazenski pregon

Zdelo se jima je, da imajo genialno idejo, tako zelo genialno, da sta jo delila v videoposnetku na TikToku. Mladeniča sta poklicala reševalce in uprizorila bolezen, da bi dobila prevoz z reševalnim vozilom iz Riminija v Riccione, na ciljno postajo. Toda ta podvig je dva tiktokerja, stara 19 in 20 let, drago stal – obtožena sta bila prekinitve javne storitve in zlorabe reševalne službe. Mladeniča je policija zlahka identificirala in kazensko ovadila.

Mladeniča sta videoposnetek z naslovom "Ko si na podeželju in ni javnega prevoza" na omrežju TikTok objavila v nedeljo. Na posnetku pojasnita, da sta se izgubila na podeželju, zdaj pa, da zgolj rešujeta problem. Eden od njiju nato pokliče reševalno službo in jim pove, da se je njegov prijatelj onesvestil, drugi pa medtem leži na klopi in se smeji. Par je posnel tudi prihod reševalnega vozila, ki ju je odpeljalo v obmorsko mesto Riccione na severovzhodu Italije. Tam sta kratek čas preživela na oddelku za nujne primere. Njun videoposnetek je na TikToku v samo enem dnevu zbral več kot 50.000 ogledov. Regionalne zdravstvene oblasti so mladeniča prijavile policiji, ki ju je s pomočjo videoposnetka uspela identificirati. Proti njima so sprožili kazenski pregon zaradi zlorabe reševalnih služb. Italijanski minister za infrastrukturo in promet Matteo Salvini se je zahvalil policiji, eden od mladeničev pa je za lokalni časnik Il Resto del Carlino dejal: "Idiot sem, tega ne bi smel storiti."