Za prvomajske praznike na hrvaški obali največ slovenskih turistov

Med posameznimi mesti so bili najbolj priljubljeni Poreč, Rovinj, Dubrovnik, Umag in Medulin, poroča hrvaški časnik Večernji list.

Večina gostov je letos za prvomajske praznike izbrala Istro, kamor se je odpravilo 75.000 potnikov. Kvarner je obiskalo okoli 28.000 turistov, v Splitsko-dalmatinski županiji jih je bilo približno 20.000, v Zadru in okolici 16.000, na območju Dubrovnika in Neretve pa približno 14.000.

Od začetka leta je Hrvaška po podatkih hrvaškega sistema eVisitor gostila 1,6 milijona turistov, ki so ustvarili pet milijonov nočitev. To je za 12 odstotkov manj kot v rekordnem predpandemičnem letu 2019, a veliko več kot lani. V prvih petih mesecih tega leta so na Hrvaškem namreč zabeležili za 168 odstotkov več prihodov in za 149 odstotkov več nočitev kot v enakem obdobju lani.

Največ nočitev je Hrvaška letos zabeležila v Istri, Kvarnerju in Splitsko-dalmatinski županiji. Med posameznimi mesti so bili najbolj obiskani Zagreb, Dubrovnik, Rovinj, Split, Poreč in Opatija. Največ nočitev so doslej ustvarili domači gosti, sledijo Nemci, Avstrijci, Slovenci in Italijani.