Za reševanje na morju nabavili nova plovila – reševalne skuterje

Hrvaški Rdeči križ ima približno 200 reševalcev, najboljše med njimi pa usposabljajo za nove reševalne skuterje. Lani so od švedskega proizvajalca nabavili tri "reševalne dirkalnike", ki jih na Švedskem razvijajo od leta 2006. Švedski reševalni skuterji bodo lahko nadomestili velika reševalna plovila, s katerimi je izredno zahtevno pripluti v plitvino ali med stene.

Reševalni skuter je nekoliko daljši kot navadni in je širok približno 1,6 metra, kar omogoča tudi prevoz reševalne opreme in ponesrečenih. Ima plitek ugrez in nešteto možnosti za manevriranje, kar so pred televizijskimi kamerami pokazali tudi reševalci med vajo, katerih naloga je bila pomoč ponesrečenim v morju med stenami v bližini Novega Vinodolskega.

Tudi visoki valovi za skuterje ne predstavljajo večje težave. Če jih slučajno prevrnejo, se brez težav znova postavijo na morsko gladino, je povedal eden od hrvaških reševalcev. Njegov kolega je dodal, da so skuterji narejeni iz gumirane plastike, zaradi katere se ne morejo resneje poškodovati, ko se zaradi svojih manevrskih zmožnostih zavlečejo med stene tudi v zahtevnih vremenskih pogojih. So hitri, saj lahko drvijo do 45 kilometrov na uro.

"Morski kavboji so pokazali, da so pripravljeni na vse. Ko priplujejo na svojih skuterjih, jih nič ne ustavi pri reševanju življenj," je poročala televizija RTL. Cena enega reševalnega skuterja z vso opremo doseže tudi 400.000 kun (53.000 evrov).