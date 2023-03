'Za sabotažo plinovodov Severni tok bi lahko stala proukrajinska skupina'

Novi obveščevalni podatki ameriških uradnikov predvidevajo, da je lanskoletni napad na plinovoda Severni tok 1 in 2 izvedla proukrajinska skupina. Dokazov o tem, da je bil v sabotažo plinovodov vpleten ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ali njegovi sodelavci, ni.

Po podatkih ameriških uradnikov naj bi bili odgovorni za napad na plinovoda Severni tok nasprotniki ruskega predsednika Vladimirja Putina. Skupino napadalcev so po njihovih besedah sestavljali ukrajinski ali ruski državljani ali pa kombinacija obeh. Uradniki so dodali, da v sabotažo ni bil vpleten noben ameriški ali britanski državljan. Ameriški uradniki sicer niso navedli članov skupine napadalcev, niti tega, kdo je operacijo vodil in financiral. Skriti so ostali tudi narava obveščevalnih podatkov, način pridobivanja podatkov in ostale podrobnosti o dokazih, poroča The New York Times. Uradniki so priznali, da o napadu nimajo trdnih zaključkov. Dokazov o tem, da je bil v operacijo napada vpleten ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ali njegovi sodelavci, ni.

icon-expand Uhajanje plina na plinovodu Severni tok septembra lani FOTO: AP

Vseeno so ameriški uradniki pustili odprto možnost, da je operacijo morda izvedla skupina, povezana z ukrajinsko vlado in njenimi varnostnimi službami. Ukrajinski vladni predstavniki in vojaške obveščevalne službe so odgovornost za napad zavrnile in dodale, da nimajo podatkov o tem, kdo je napad izvedel. Nekateri uradniki sicer menijo, da imajo Ukrajina in njeni zavezniki najbolj logičen potencialni motiv za napad na plinovode. Ti namreč nasprotujejo projektu, ki so ga označili za grožnjo nacionalni varnosti – plinovod naj bi Rusiji namreč omogočil lažjo prodajo plina v Evropo. Prvotna ugibanja Evrope in ZDA so se osredotočala na morebitno rusko krivdo, čeprav ni bilo jasno, kakšen motiv naj bi imela Rusija za sabotažo plinovodov. Slednji namreč za Moskvo predstavljajo pomemben vir prihodkov.

icon-expand Poškodbe na Severnem toku FOTO: Posnetek zaslona

Plinovoda so septembra lani uničile podmorske eksplozije. Zaradi natančnosti izvedbe domnevne sabotaže so evropski uradniki ugibali, da je uničenje plinovodov najverjetneje sponzorirala država. Po pregledu novih informacij zdaj ameriški uradniki pravijo, da so eksploziv najverjetneje podtaknili izkušeni potapljači, ki niso delali za vojaške ali obveščevalne službe. Možno pa je, da so bili storilci v preteklosti deležni specializiranega vladnega usposabljanja. Ameriški uradniki, ki so so bili seznanjeni z obveščevalnimi podatki, imajo različne poglede na to, kakšno težo pripisati novim informacijam. Kljub temu se strinjajo o tem, da so novi podatki pomembna sled, ki jim je vlila upanje za to, da bodo ameriške obveščevalne agencije in njihovi evropski partnerji lahko pridobili nove informacije, ki bodo končno lahko pripeljale do trdnih zaključkov. Ugotovitve, ki bi krivdo za uničenje plinovodov pripisale Kijevu ali ukrajinskim pooblaščencem, bi v Evropi sicer lahko sprožile konflikte. Zahod pa bi težje ohranil enoten pogled za podporo Ukrajini.

icon-expand Uhajanje plina na Severnem toku FOTO: Švedska obalna straža

Sabotaže na plinovod so napadalci izvedli lanskega septembra. Seizmologi so takrat zaznali dve močni podvodni eksploziji. Prvo so zabeležili zgodaj zjutraj jugovzhodno od danskega otoka Bornholm, druga (močnejša) eksplozija severovzhodno od otoka pa je bila enakovredna potresu z magnitudo 2,3, je pojasnil Bjorn Lund, direktor švedske seizmične mreže. Seizmolog s švedske univerze v Uppsali pa je dodal, da je bila ena od eksplozij v bližini plinovoda enakovredna eksploziji več kot 100 kilogramov dinamita.