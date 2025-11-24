Za sabotažo železniške proge na Poljskem osumljen še tretji storilec

Sabotaža železniške proge se je zgodila 16. novembra na progi med Varšavo in Lublinom kakih 100 kilometrov jugovzhodno od poljske prestolnice. Nihče ni bil poškodovan, saj je sprevodnik pravočasno opazil poškodovane tire. Oblasti so pozneje na isti progi opazile še dve poškodbi.
Oblasti so kot storilca identificirale ukrajinska državljana, ki naj bi že dlje časa sodelovala z ruskimi obveščevalnimi službami in sta po napadu pobegnila v Belorusijo. Tretji osumljenec naj bi po navedbah tožilca Przemyslawa Nowaka ostalima dvema pomagal pri raziskavi terena in pripravi napadov. Sodišče mu je odredilo tri mesece pripora.
Vsi trije osumljenci so obtoženi izvajanja terorističnih sabotažnih dejanj v imenu ruskih obveščevalnih služb proti Poljski. Obtoženi so tudi povzročanja nevarnosti za veliko železniško nesrečo in uporabe eksplozivnih sredstev, za kar je predvidena dosmrtna zaporna kazen, še poroča PAP.
Poljski premier Donald Tusk je sabotažo železniške proge v petek označil za ruski državni terorizem. V nagovoru v parlamentu je pozval Poljake, naj se združijo proti poskusom Moskve, da bi sejala razdor z Evropo, Ukrajino in predvsem med njimi samimi.
