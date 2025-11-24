Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Za sabotažo železniške proge na Poljskem osumljen še tretji storilec

Varšava, 24. 11. 2025 15.49 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
0

Poljski tožilci so v zvezi z nedavno sabotažo železniške proge na vzhodu države vložili obtožnico proti tretjemu osumljencu, je sporočil predstavnik državnega tožilstva. Gre za ukrajinskega državljana, ki naj bi pomagal pri pripravi napada glavnima osumljencema, ki sta na begu.

Sabotaža železniške proge se je zgodila 16. novembra na progi med Varšavo in Lublinom kakih 100 kilometrov jugovzhodno od poljske prestolnice. Nihče ni bil poškodovan, saj je sprevodnik pravočasno opazil poškodovane tire. Oblasti so pozneje na isti progi opazile še dve poškodbi.

Oblasti so kot storilca identificirale ukrajinska državljana, ki naj bi že dlje časa sodelovala z ruskimi obveščevalnimi službami in sta po napadu pobegnila v Belorusijo. Tretji osumljenec naj bi po navedbah tožilca Przemyslawa Nowaka ostalima dvema pomagal pri raziskavi terena in pripravi napadov. Sodišče mu je odredilo tri mesece pripora.

Napad z eksplozivno napravo na železniško progo na Poljskem
Napad z eksplozivno napravo na železniško progo na Poljskem FOTO: AP

Vsi trije osumljenci so obtoženi izvajanja terorističnih sabotažnih dejanj v imenu ruskih obveščevalnih služb proti Poljski. Obtoženi so tudi povzročanja nevarnosti za veliko železniško nesrečo in uporabe eksplozivnih sredstev, za kar je predvidena dosmrtna zaporna kazen, še poroča PAP.

Preberi še Poljsko ključno infrastrukturo bo varovala vojska

Poljski premier Donald Tusk je sabotažo železniške proge v petek označil za ruski državni terorizem. V nagovoru v parlamentu je pozval Poljake, naj se združijo proti poskusom Moskve, da bi sejala razdor z Evropo, Ukrajino in predvsem med njimi samimi.

poljska železnica proga osumljenec obtožnica
Naslednji članek

Ikonični Vjesnik bodo porušili: 'Je na meji nosilnosti'

SORODNI ČLANKI

Poljsko ključno infrastrukturo bo varovala vojska

'Eden najsmrtonosnejših napadov doslej.' Varšava: Putin v vojno z Natom

Poljska vojska v mednarodnem zračnem prostoru prestregla Iljušina

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363