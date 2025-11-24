Za sabotažo železniške proge na Poljskem osumljen še tretji storilec

Sabotaža železniške proge se je zgodila 16. novembra na progi med Varšavo in Lublinom kakih 100 kilometrov jugovzhodno od poljske prestolnice. Nihče ni bil poškodovan, saj je sprevodnik pravočasno opazil poškodovane tire. Oblasti so pozneje na isti progi opazile še dve poškodbi.

Oblasti so kot storilca identificirale ukrajinska državljana, ki naj bi že dlje časa sodelovala z ruskimi obveščevalnimi službami in sta po napadu pobegnila v Belorusijo. Tretji osumljenec naj bi po navedbah tožilca Przemyslawa Nowaka ostalima dvema pomagal pri raziskavi terena in pripravi napadov. Sodišče mu je odredilo tri mesece pripora.