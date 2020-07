Za sestrelitev ukrajinskega letala kriva napaka pri uravnavanju radarja

Kot so pojasnili v poročilu o nesreči, ki sicer naj še ne bi bilo končno, se je nesrečna sestrelitev zgodila zaradi "človeške napake pri sledenju postopku" za uravnavanje radarja. Ta je povzročila "napako 107 stopinj" v sistemu, to pa je sprožilo nevarno verigo, v kateri so sledile nadaljnje napake, storjene v zadnjih minutah pred sestrelitvijo letala.

Kljub napačnim informacijam v radarskem sistemu bi, kot ugotavlja poročilo, objavljeno v soboto zvečer, operater v enoti zračne obrambe na osnovi tirnice zaznane tarče lahko ugotovil, da gre za letalo. A namesto tega je sledila "napačna identifikacija" tarče. Poleg tega je bila prva od dveh raket izstreljena še pred odzivom koordinacijskega centra. Druga je sledila 30 sekund kasneje.