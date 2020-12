Avstrijci bodo silvestrovali brez policijske ure, za božič druženje največ desetih oseb

V Avstriji so sicer zasebna združenja omejena na šest odraslih in šest otrok iz največ dveh gospodinjstev. V veljavi je tudi policijska ura, ki velja od 20. do 6. ure.

"Po 26. bo vse tako, kot je sedaj," je ob tem dejal avstrijski kancler Sebastian Kurz po srečanju s predstavniki avstrijskih zveznih držav in nekaterimi ministri. Ob tem je Kurz posvaril, da pandemija še zdaleč ni mimo, in sodržavljane pozval, naj omejijo stike samo na nujne. Avstrijcem je še sporočil, da jih čakajo težki časi tudi januarja, februarja in marca, zaradi česar so koronski ukrepi nujni. Prva resna rahljanja ukrepov bo po besedah avstrijskega kanclerja prineslo le cepljenje, ki bo na začetku namenjeno predvsem starejšim.

Tretji val naj bi preprečili z množičnim testiranjem

Po besedah podkanclerja Wernerja Koglerjanaj bi z množičnimi testiranji, ki bodo stalnica do cepljenja, preprečili tretji val epidemije covida-19 v državi. Avstrijski kancler Kurz je v zvezi s tem napovedal nova množična testiranja v zvenih deželah, ki naj bi potekala od 8. do 10. januarja, na Dunaju celo do 17. januarja. Zaposlene, ki imajo tesne stike z drugimi, med katere med drugim sodijo učitelji in pedagogi, naj bi od 8. januarja testirali vsaka dva tedna.

Na avstrijskem Štajerskem in v Spodnji Avstriji se je danes začelo prostovoljno množično testiranje. Dvodnevno testiranje poteka danes od 8. ure zjutraj do nedelje do 18. ure. Na avstrijskem Štajerskem se je od okoli 1,25 milijona upravičenih do testiranja do petka popoldne prijavilo okoli 160.000 ljudi, kar je 12,8 odstotka. Za nemoten potek testiranja skrbi okoli 8000 ljudi.

V Spodnji Avstriji za nemoten potek testiranja skrbi okoli 20.000 ljudi, od tega 6000 prostovoljnih gasilcev. Do testiranja je upravičenega okoli 1,53 milijona ljudi. Do petka zvečer se je k testiranju prijavilo več kot 440.000 ljudi ali več kot 28,8 odstotka.

Avstrija je 7. decembra omilila nekatere koronske ukrepe. Trgovine, frizerski, kozmetični in masažni saloni, knjižnice ter muzeji so ponovno odprli vrata. Od 24. decembra bodo na prostem ponovno dovoljeni posamični športi, kot sta smučanje in drsanje. Restavracije, hoteli ter druge kulturne ustanove ostajajo še naprej zaprti.