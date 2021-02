Za skalo dva milijona evrov, župan prepričan: To bo turistična atrakcija

Kaj lahko v mestece privabi trume turistov, se je spraševal nemški župan in ugotovil, da bo to kar ... kamen. Sredi kraja namreč stoji orjaška skala, zaradi katere se bo, ko jo prestavijo za nekaj metrov, v mestu kar trlo turistov in tako bo naložba, po mnenju župana, vredna vsakega centa. Za premik kamnite gmote bodo namreč odšteli 180 tisoč evrov, za celoten projekt pa skoraj dva milijona evrov. V združenju davkoplačevalcev pa se držijo za glavo.

