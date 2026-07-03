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Zaigrala raka in ogoljufala dobrodelno organizacijo

London, 03. 07. 2026 10.29 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
Oguljufala dobrodelno organizacijo

Sodišče v Portsmouthu je na dve leti zapora obsodilo 48-letno Claire Alderton, ki je z uporabo ponarejenih referenc pridobila zaposlitev v dobrodelni organizaciji in si nato z lažno diagnozo raka neupravičeno zagotovila odsotnost.

48-letna Claire Alderton iz Portsmoutha je bila obsojena na dve leti zapora, potem ko je priznala, da je z goljufijo pridobila zaposlitev v dobrodelni organizaciji, nato pa si izmislila diagnozo raka in prenehala prihajati na delo.

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Aldertonova je bila junija 2024 zaposlena kot skrbnica za pridobivanje sredstev iz skladov in fundacij, pri čemer je, da je prišla do tega delovnega mesta, uporabila ponarejena priporočila. Med drugim je ponaredila lažna elektronska sporočila, s katerimi je želela dokazati svojo usposobljenost, poroča Skynews.

Med zaposlitvijo je dobrodelni organizaciji George's Rockstars lažno zatrjevala, da je v okviru svojega dela oddala več vlog za pridobitev nepovratnih sredstev. Dobrodelna organizacija je nato stopila v stik s fundacijo, za katero je Aldertonova trdila, da ji je uspelo pridobiti finančna sredstva, vendar so tam ugotovili, da vloge ni nikoli oddala.

Na sodišču v Portsmouthu je priznala krivdo za goljufijo z lažnim prikazovanjem dejstev, saj je nepošteno predložila dve ponarejeni priporočili, da bi dobila zaposlitev.

Predstavnik policije je na sojenju povedal tudi: Decembra 2024 je Aldertonova delodajalcu sporočila, da so ji diagnosticirali raka, nato pa je prenehala prihajati na delo. Kmalu zatem se ni več odzivala na nobene poskuse stika s strani dobrodelne organizacije.

Amy O'Shaughnessy, soustanoviteljica dobrodelne organizacije: "Da nekdo cilja na dobrodelne organizacije, si z zavajanjem zagotovi zaposlitev in materi ter ustanoviteljici organizacije, ustanovljene v spomin na otroka, ki se je pogumno boril prav s to boleznijo, lažno trdi, da ima raka, je resnično gnusno." Poleg tega je ponarejanje vlog za pridobitev sredstev, namenjenih pomoči hudo bolnim otrokom v bolnišnicah, globoka izdaja zaupanja javnosti, je še dodala.

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