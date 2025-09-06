Za službo v Ljubljani grozil z bombo, da bi prišel do Milanovića

Moški je včeraj nekaj pred 10. uro poskušal nepooblaščeno vstopiti na varovano območje, kjer je urad hrvaškega predsednika. Tja se je pripeljal z osebnim avtomobilom, nato pa je izstopil iz vozila in preskočil ograjo.

Moškega so zadržali varnostniki, pri tem pa je izjavil, da ima v vozilu bombo. Na kraj dogodka so takoj napotili policiste, vključno s pripadniki posebne protieksplozivne enote, ki so po opravljenem pregledu ugotovili, da v vozilu ni eksplozivnih sredstev, so v petek sporočili iz zagrebške policijske uprave.

Po neuradnih informacijah je šlo za upokojenega pripadnika hrvaške vojske. Zahteval je sprejem pri predsedniku, da bi ga ta imenoval za veleposlanika v Sloveniji.

Moškega so v petek privedli na policijsko postajo, iz urada predsednika pa so sporočili, da nihče od zaposlenih v incidentu ni bil ogrožen.