Za službo v Ljubljani grozil z bombo, da bi prišel do Milanovića

Moški je včeraj nekaj pred 10. uro poskušal nepooblaščeno vstopiti na varovano območje, kjer je urad hrvaškega predsednika. Tja se je pripeljal z osebnim avtomobilom, nato pa je izstopil iz vozila in preskočil ograjo.
Moškega so zadržali varnostniki, pri tem pa je izjavil, da ima v vozilu bombo. Na kraj dogodka so takoj napotili policiste, vključno s pripadniki posebne protieksplozivne enote, ki so po opravljenem pregledu ugotovili, da v vozilu ni eksplozivnih sredstev, so v petek sporočili iz zagrebške policijske uprave.
Po neuradnih informacijah je šlo za upokojenega pripadnika hrvaške vojske. Zahteval je sprejem pri predsedniku, da bi ga ta imenoval za veleposlanika v Sloveniji.
Moškega so v petek privedli na policijsko postajo, iz urada predsednika pa so sporočili, da nihče od zaposlenih v incidentu ni bil ogrožen.
Moškega so odpeljali na policijsko postajo v Zagrebu, kjer poteka kriminalistična preiskava. Urad predsednika je predhodno pozdravil hiter odziv pripadnikov častno-zaščitnega bataljona in ministrstva za notranje zadeve ter profesionalno ravnanje vojaških in policijskih uslužbencev.
