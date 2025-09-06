Svetli način
Tujina

Za službo v Ljubljani grozil z bombo, da bi prišel do Milanovića

Zagreb, 06. 09. 2025 11.39

STA , D. S.
Na zagrebškem Pantovčaku, kjer je urad hrvaškega predsednika, je 67-letni moški poskušal priti do predsednika Zorana Milanovića. Pri tem je po navedbah zagrebške policije preskočil ograjo kompleksa in grozil z domnevno bombo. Sprejem pri predsedniku je po pisanju hrvaških medijev zahteval, da bi ga imenoval za veleposlanika v Sloveniji.

Moški je včeraj nekaj pred 10. uro poskušal nepooblaščeno vstopiti na varovano območje, kjer je urad hrvaškega predsednika. Tja se je pripeljal z osebnim avtomobilom, nato pa je izstopil iz vozila in preskočil ograjo.

Moškega so zadržali varnostniki, pri tem pa je izjavil, da ima v vozilu bombo. Na kraj dogodka so takoj napotili policiste, vključno s pripadniki posebne protieksplozivne enote, ki so po opravljenem pregledu ugotovili, da v vozilu ni eksplozivnih sredstev, so v petek sporočili iz zagrebške policijske uprave.

Po neuradnih informacijah je šlo za upokojenega pripadnika hrvaške vojske. Zahteval je sprejem pri predsedniku, da bi ga ta imenoval za veleposlanika v Sloveniji.

Moškega so v petek privedli na policijsko postajo, iz urada predsednika pa so sporočili, da nihče od zaposlenih v incidentu ni bil ogrožen.

Zoran Milanović
Zoran Milanović FOTO: Luka Kotnik

Na kraj dogodka so bili takoj napoteni policisti, vključno s pripadniki zagrebške regionalne protieksplozivne enote, protieksplozivni pregled pa je ugotovil, da eksplozivnih naprav ni, je po poročanju Indexa sporočila zagrebška policijska uprava.

Moškega so odpeljali na policijsko postajo v Zagrebu, kjer poteka kriminalistična preiskava. Urad predsednika je predhodno pozdravil hiter odziv pripadnikov častno-zaščitnega bataljona in ministrstva za notranje zadeve ter profesionalno ravnanje vojaških in policijskih uslužbencev.

