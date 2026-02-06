Za smrt dečka v vodnjaku obsojen tudi župan italijanske Gorice

Med obsojenimi so še nekdanji direktor knjižnice Biblioteca statale isontina Marco Menato, nekdanja ministrica za kulturo v Furlaniji-Julijski krajini Tiziana Gibelli in stalni član odbora Maurizio Boaro, ki so bili obsojeni na eno leto in štiri mesece zapora. Vsi bodo morali povrniti tudi sodne stroške, je v četrtek poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.
Je pa prizivno sodišče oprostilo direktorico službe za raziskave, muzeje in zgodovinske arhive Europac Raffaello Sgubin in nadomestnega člana odbora Bruna Pascolija.
Ziberna je v odzivu poudaril, da ni kriv za smrt najstnika, danes poroča tržaški dnevnik Il Piccolo. Gibelli pa je dejala, da je bila prepričana, da bo oproščena.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.