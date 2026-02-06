Za smrt dečka v vodnjaku obsojen tudi župan italijanske Gorice

Prizivno sodišče v Trstu je potrdilo obsodbe na prvi stopnji za štiri od šestih članov upravnega odbora Fundacije Coronini-Cronberg za smrt 12-letnika, ki je leta 2020 med tekmovanjem v orientacijskem teku na poletnem taboru padel v vodnjak v parku Coronini v Gorici. Med obsojenimi je tudi župan italijanske Gorice Rodolfo Ziberna.