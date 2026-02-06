Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Za smrt dečka v vodnjaku obsojen tudi župan italijanske Gorice

Trst, 06. 02. 2026 17.52 pred 51 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ne.M. STA
Župan italijanske Gorice

Prizivno sodišče v Trstu je potrdilo obsodbe na prvi stopnji za štiri od šestih članov upravnega odbora Fundacije Coronini-Cronberg za smrt 12-letnika, ki je leta 2020 med tekmovanjem v orientacijskem teku na poletnem taboru padel v vodnjak v parku Coronini v Gorici. Med obsojenimi je tudi župan italijanske Gorice Rodolfo Ziberna.

Med obsojenimi so še nekdanji direktor knjižnice Biblioteca statale isontina Marco Menato, nekdanja ministrica za kulturo v Furlaniji-Julijski krajini Tiziana Gibelli in stalni član odbora Maurizio Boaro, ki so bili obsojeni na eno leto in štiri mesece zapora. Vsi bodo morali povrniti tudi sodne stroške, je v četrtek poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Župan italijanske Gorice Rodolfo Ziberna
Župan italijanske Gorice Rodolfo Ziberna
FOTO: Profimedia

Je pa prizivno sodišče oprostilo direktorico službe za raziskave, muzeje in zgodovinske arhive Europac Raffaello Sgubin in nadomestnega člana odbora Bruna Pascolija.

Preberi še V Gorici v vodnjak padel 12-letnik in umrl

Ziberna je v odzivu poudaril, da ni kriv za smrt najstnika, danes poroča tržaški dnevnik Il Piccolo. Gibelli pa je dejala, da je bila prepričana, da bo oproščena.

gorica župan italija obsojen vodnjak smrt deček

Na množičnem grobišču ob katoliškemu domu našli posmrtne ostanke še 22 otrok

Slovenija izrazila podporo koroškemu poslancu, ki je zaradi slovenščine dobil opomin

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tho mp son
06. 02. 2026 18.57
Direktor knjižnice , ministrica , župan ... Zanimivo bi bilo prebrati obrazložitev sodbe , torej za kaj konkretno so funkcionarji krivi .
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
zadovoljna
Portal
Veljala je za najlepšo, nato pa pretiravala s polnili
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
vizita
Portal
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
cekin
Portal
Plačilo z gotovino bolj boli
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
moskisvet
Portal
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
okusno
Portal
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527