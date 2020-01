Za smrt otroka bo Ikea plačala 41 milijonov evrov

Švedski pohištveni velikan Ikea bo staršem dečka, ki je umrl pod njenim predalnikom plačala 41 milijonov evrov. Tragična nesreča se je zgodila na domu družine v Kaliforniji maja 2017, ko se je predalnik serije Malm prevrnil na dvoletnega Jozefa Dudeka, ki se je nato zadušil. Jozef je osmi otrok, ki je umrl zaradi prevrnjenih Ikeinih predalnikov in prvi, ki je umrl po odpoklicu več kot 17 milijonov predalnikov leta 2016.

Odvetniki so povedali, da gre za največjo poravnavo zaradi smrti otroka v ameriški zgodovini. "Čeprav nobena poravnava ne more spremeniti tragičnih dogodkov zaradi katerih smo tukaj, smo zaradi družine in vseh vpletenih hvaležni, da smo rešili ta spor," je povedala tiskovna predstavnica Ikee. Starša tragično umrlega dečka, Joleen in Craig Dudek, pa sta v izjavi sporočila, da sta zaradi sinove smrti strta. "Nikoli si nisva mislila, da lahko dvoletnik povzroči, da se 76 centimetrov visok predalnik prevrne nanj in ga zaduši. Šele pozneje sva izvedela, da je bil predalnik nestabilno zasnovan. Svojo zgodbo govoriva, ker ne želiva, da se kaj takega zgodi še kakšni družini," sta povedala in pozvala vse, ki še imajo odpoklicane predalnike, naj jih vrnejo nazaj. Družina je še sporočila, da bo 890 tisoč evrov od poravnave podarila skupinam, ki se borijo za zaščito otrok pred nevarnimi izdelki.