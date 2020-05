Za smrt planinke, ki jo je poteptala krava, sokriva kmet in pokojna

Po večletnem sodnem boju je zdaj znan epilog – kmet bo moral družini pokojne plačati 76.000 evrov, poleg tega pa še mesečno plačevati 782 evrov, piše krone.at

Prvostopenjsko sodišče: Kriv je samo kmet

Februarja lani je sodišče v Innsbrucku odločilo, da bi moral lastnik ograditi pot, po kateri so hodili ženska in številni drugi turisti. Tako so njemu pripisali vso odgovornost za napad leta 2014.

Kmet se je na prvostopenjsko odločitev pritožil, prizivno sodišče je odločilo, da bi lastnik res moral poskrbeti za varnost, a je polovično odgovornost pripisalo tudi ženski, ki je očitno ignorirala opozorilne napise, naj se ne približujejo živalim. 45-letnica se jim je kljub temu približala na en do dva metra, je ugotovilo sodišče. "Vedenje turistke je bilo brezobzirno," so navedli.

Sodišče je takrat tudi prepolovilo odškodnino, ki bi jo moral plačati lastnik po sodbi na prvi stopnji.

Ostajajo odprta vprašanja

Odvetnik Ewald Jeneweinje s sodbo le delno zadovoljen: "Na prvi stopnji so odgovornost pripisali izključno lastniku, čeprav je ob pohodniški poti postavil opozorilne table."

Po njegovem se sodišče ni posvetilu ključnemu vprašanju, ali in kako so dejanja pohodnice spodbudila žival k napadu. "Vseeno domnevamo, da ženska krave ni izzivala."

"V osnovi mora 'škodo, ki jo povzroči žival', kot v avstrijskem pravu kvalificirajo tragični dogodek, kriti tisti, ki je vedenje živali izzval, šele nato pa lastnik živali,"pravi.

Sprememba zakona o odgovornosti lastnikov živali in pohodnikov

Jenewein zato meni, da kljub sodbi še vedno ostaja "velika pravna negotovost". "Zakonodajalec je v avstrijskem civilnem zakoniku dodal določilo, da so na planinskih pašnikih pohodniki odslej prav tako odgovorni, a vprašanja glede postavitve ograje ni naslovil,"opozarja odvetnik.

Avstrijski parlament je lani spremenil zakon glede pravil vedenja na gorskih pašnikih in med drugim določil, kako morajo ravnati lastniki psov. Ravno psi namreč največkrat s svojim vedenjem spodbudijo napad krav, ki želijo zaščititi svoje mladiče. V stari ureditvi je tudi veljala izključna odgovornost lastnika živali, v novi pa se mu je tako pridružila še odgovornost pohodnikov, ki se morajo držati pravil vedenja na gorskih pašnikih, še piše krone.at.