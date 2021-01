Za smrti 39 Vietnamcev v 'tovornjaku smrti' obsodili sedem moških

Na današnji zaključni obravnavi je Osrednje kazensko sodišče Anglije in Walesa v Londonu na zaporno kazen obsodilo sedem moških zaradi smrti 39 vietnamskih državljanov, ki so se zaradi pomanjkanja zraka dobesedno zadušili v tovornjaku. Skupno je sodišče sedemerico obsodilo na več kot 92 let zapora, poroča Sky News .

Migranti, stari med 15 in 44 let, so umrli v "grozljivih mukah" , saj so se zadušili v hladilnem priklopniku tovornjaka, je dejal sodnik.

Tovornjak s trupli migrantov, med katerimi so bili tudi mladoletniki in ženske, so odkrili 23. oktobra 2019 v pristanišču Purfleet v Essexu v Angliji. Tovornjak je v Anglijo pripotoval iz Belgije.

"Nobenega dvoma ni, da je šlo za sofisticirano, dolgotrajno in dobičkonosno zaroto, v kateri so čez Rokavski preliv tihotapili predvsem vietnamske državljane," pa je bil odločen sodnik Nigel Sweeney .

Obramba se je sicer sklicevala na to, da noben od tihotapcev ni vedel, da je bilo v zaprtem tovornjaku natlačenih toliko moških, žensk in otrok.

Za zapahe zaradi uboja 39 ljudi gresta tudi voznika. 24-letni Eamonn Harrison , ki je hladilno prikolico z migranti pripeljal v belgijsko pristanišče Zeebrugge, je bil obsojen na 18 let zapora, 26-letni Maurice Robinson , ki je prevzel prikolico v Združenem kraljestvu, pa je obsojen na 13 let in štiri mesece zaporne kazni. Robinson je tudi tisti, ki je v industrijski coni v Essexu priklopnik odprl in zagledal mrtve ljudi.

Sodišče je presodilo, da sta imela dve izmed glavnih vlog v tihotapski zaroti 41-letni Ronan Hughes in 43-letni Gheorghe Nica . Sodišče je 41-letnika obsodilo na 20 let, 43-letnika pa na 27 let zapora.

Še trije člani tihotapske združbe so bili obsojeni za sodelovanje pri tihotapljenju ljudi. 24-letni Christopher Kennedy iz Armagha bo za zapahi preživel sedem let; 38-letni Valentin Calota iz Birminghama je obsojen na 4,5 leta; 28-letni Alexandru-Ovidiu Hanga iz Essexa pa je obsojen na tri leta zaporne kazni.

Po izračunih forenzikov so bili ljudje v priklopniku zaprti najmanj 12 ur pri zelo visokih temperaturah (do 40 stopinj Celzija). Po devetih urah jim je zmanjkalo zraka, kmalu zatem so umrli. "V obupu so poskušali s svojimi mobilnimi telefoni priklicati zunanji svet in prebiti streho priklopnika," je med branjem obsodbe dejal sodnik. V notranjosti hladilnega priklopnika so namreč našli kovinsko palico in vdrtine v notranjih stenah, ki nakazujejo na to, da so se ljudje skušali rešiti.

Na njihovih telefonih so našli tudi zvočna sporočila, ki so jih pošiljali svojim sorodnikom. "Ne morem dihati. Rad bi se vrnil k svoji družini. Želim vam lepo življenje," je ena od žrtev, ki je lovila zadnje vdihljaje, skušala sporočiti svoji družini. A žal so bili njihovi telefoni v priklopniku brez signala.

Med preiskavo so kriminalisti ugotovili, da to ni bil edini poskus tihotapljenja migrantov te omenjene tihotapske združbe. V dveh prejšnjih poskusih, 11. in 18. oktobra 2019, jim je podvig uspel. Iz Essexa so nato migrante na končne lokacije po državi razvozili z dogovorjenimi vozili in kombiji. Na čelu tihotapske združbe naj bi sicer bil Vietnamec, znan kot "Fong", ki živi v Londonu, še poročajo britanski mediji.