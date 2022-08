Za smrti Breonne Taylor obtožili štiri ameriške policiste

Kmalu po polnoči 13. marca 2020 so trije policisti vstopili v Breonnino stanovanje z nalogom za preiskavo – sodni dokument, ki policiji dovoljuje vstop v dom brez opozorila.

Taylorjeva in njen partner Kenneth Walker naj bi med tem, ko je policija vstopila, spala. Walker, ki je imel dovoljenje za posedovanje orožja, je med vstopom policije poklical policijo, saj je bil prepričan, da gre za vlom. Tako Walker kot policisti so začeli streljati. Policisti, ki so izstrelili več kot 25 krogel, so povedali, da so začeli streljati potem, ko je bil en od policistov ustreljen in ranjen.

Taylorjevo, ki je bila reševalka, so ustrelili osemkrat, pozneje je umrla. Na posestvu niso našli drog.