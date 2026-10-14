Za štiri minute postanka na zaprti bencinski črpalki mora plačati 374 evrov

Kratek telefonski klic bi lahko 84-letnega motorista iz Avstrije stal kar 374 evrov. Med vožnjo se je ustavil na območju zaprte bencinske črpalke v kraju Wöllersdorf v Spodnji Avstriji, kjer je želel ženi zgolj sporočiti, da bo kmalu doma. Na zemljišču se je zadržal približno štiri minute, nato pa nadaljeval pot. Toda njegov postanek ni ostal neopažen. Območje bencinske črpalke je namreč pod videonadzorom, lastnik zemljišča pa je prek svojih pravnih zastopnikov od motorista zahteval plačilo 374 evrov. "Nisem niti sestopil z motorja. Ženi sem po telefonu samo na kratko povedal, da bom kmalu doma," je 84-letnik pojasnil za avstrijski časnik Heute. Zahtevek ga je močno razjezil. "To je vendar norost, temu je treba narediti konec! Tega zagotovo ne bom plačal," je dejal.

Ponudil 70 evrov in opravičilo, a so ga zavrnili

Motorist se je po prejemu zahtevka obrnil na avstrijski avtomobilski klub ÖAMTC, kjer je poiskal pravni nasvet. Nato je poskušal spor rešiti sporazumno. Lastniku zemljišča je nakazal 70 evrov kot obliko nadomestila in priložil pisno opravičilo. Toda nasprotna stran njegove ponudbe ni sprejela. Plačilo je zavrnila in primer predala podjetju za izterjavo dolgov.

Lastnik pošilja zahtevke za plačilo, fizične ovire ni namestil, ker da bi bila predraga. FOTO: Shutterstock

Lastnik: Vsak dan se po zemljišču vozi več deset vozil

Pravni zastopniki lastnika bencinske črpalke pojasnjujejo, da ne gre za osamljen primer. Po njihovih navedbah se po zasebnem zemljišču vsak dan brez dovoljenja vozi več deset vozil. Poudarjajo, da je območje jasno označeno kot zasebna lastnina, zato vozniki tam ne bi smeli ustavljati ali ga uporabljati brez dovoljenja. Motorist pa meni, da bi moral lastnik, če želi preprečiti dostop, zemljišče fizično zapreti. "Če lastnika to tako zelo moti, naj namesti verigo. Mislim, da je treba tej svinjariji narediti konec," je dejal. Po navedbah časnika Heute so se na istem območju že zgodili podobni primeri. Tudi drugi vozniki naj bi prejeli zahtevke za plačilo, čeprav na bencinski črpalki niso točili goriva. Eden od voznikov naj bi na zemljišče zapeljal zgolj zato, da bi obrnil avtomobil in pogledal cene goriva. Lastnik se pri zahtevkih sklicuje na pravico do varstva posesti. Območje nadzoruje s kamerami tudi takrat, ko je bencinska črpalka zaprta. Za fizično zaporo dostopa se doslej ni odločil, menda zaradi stroškov postavitve in vzdrževanja.

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