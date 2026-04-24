Za strmoglavljenje vojaškega letala v Kolumbiji kriv trk z drevesi

Pristojni za varnost kolumbijskih zračnih sil Luis Fernando Giraldo je novinarjem v četrtek dejal, da so znotraj dveh motorjev letala našli "vegetacijski material" , kar je po njegovem "usodno vplivalo na aerodinamične zmožnosti levega krila in nadzor nad letalom".

Giraldo je dodal, da ni mogoče oceniti, ali je letalo v drevesa trčilo zaradi človeške ali mehanske napake, a je zavrnil pomisleke, da bi vzrok lahko tičal v preobteženosti letala ali slabih vremenskih pogojih, navaja AFP.

Pojasnil je, da je bilo na letalu 128 ljudi - 115 pripadnikov vojske, enajst članov posadke ter dva policista.