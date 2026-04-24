Za strmoglavljenje vojaškega letala v Kolumbiji kriv trk z drevesi

Pristojni za varnost kolumbijskih zračnih sil Luis Fernando Giraldo je novinarjem v četrtek dejal, da so znotraj dveh motorjev letala našli "vegetacijski material", kar je po njegovem "usodno vplivalo na aerodinamične zmožnosti levega krila in nadzor nad letalom".
Giraldo je dodal, da ni mogoče oceniti, ali je letalo v drevesa trčilo zaradi človeške ali mehanske napake, a je zavrnil pomisleke, da bi vzrok lahko tičal v preobteženosti letala ali slabih vremenskih pogojih, navaja AFP.
Pojasnil je, da je bilo na letalu 128 ljudi - 115 pripadnikov vojske, enajst članov posadke ter dva policista.
Vojaško transportno letalo C-130 hercules je strmoglavilo po vzletu v Puerto Leguizamu blizu južne meje z Ekvadorjem in Perujem na težko dostopnem kraju v džungli.
Letalo so od leta 1983 uporabljale ameriške letalske sile, od leta 2020 pa kolumbijske.
