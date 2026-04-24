Tujina

Za strmoglavljenje vojaškega letala v Kolumbiji kriv trk z drevesi

Bogota, 24. 04. 2026 15.40

Avtor:
Ne.M. STA
Strmoglavljenje vojaškega letala na jugu Kolubije

Za strmoglavljenje vojaškega transportnega letala, v katerem je konec marca na jugu Kolumbije umrlo 69 pripadnikov vojske, je bil po ugotovitvah letalskih sil kriv trk s tremi drevesi štiri sekunde po vzletu. Letalo je vzletelo na težko dostopnem kraju v džungli, ob padcu pa je zagorelo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pristojni za varnost kolumbijskih zračnih sil Luis Fernando Giraldo je novinarjem v četrtek dejal, da so znotraj dveh motorjev letala našli "vegetacijski material", kar je po njegovem "usodno vplivalo na aerodinamične zmožnosti levega krila in nadzor nad letalom".

Giraldo je dodal, da ni mogoče oceniti, ali je letalo v drevesa trčilo zaradi človeške ali mehanske napake, a je zavrnil pomisleke, da bi vzrok lahko tičal v preobteženosti letala ali slabih vremenskih pogojih, navaja AFP.

Pojasnil je, da je bilo na letalu 128 ljudi - 115 pripadnikov vojske, enajst članov posadke ter dva policista.

Preberi še Po padcu letala eksplodiralo strelivo na krovu, mrtvih že več kot 60

Vojaško transportno letalo C-130 hercules je strmoglavilo po vzletu v Puerto Leguizamu blizu južne meje z Ekvadorjem in Perujem na težko dostopnem kraju v džungli.

Letalo so od leta 1983 uporabljale ameriške letalske sile, od leta 2020 pa kolumbijske.

KOMENTARJI1

bossanoga
24. 04. 2026 20.14
Bedarija - trk z drevesi je posledica, ne pa vzrok.
