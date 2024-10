Za TikTok splezal na najvišji most v Španiji, nato padel in umrl

Dva mlajša moška, stara 26 in 24 let, oba državljana Velike Britanije, sta v mestece Talavera de la Reina odpotovala izključno z namenom, da splezata na most in ustvarita vsebino za družbena omrežja.

Kot poroča španski portal Antena3, sta vzpon na most začela v nedeljo ob 7. uri. 26-letniku je med vzpenjanjem postalo slabo, imel je vrtoglavico, a je s podvigom nadaljeval. Nekaj trenutkov kasneje je začel bruhati, nato pa je izgubil zavest in padel z višine 30 metrov in na kraju umrl.