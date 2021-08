Za tri četrtine Evropejcev internet primarni vir novic

Največji delež oseb, ki so internet uporabile za prebiranje spletnih novic, časopisov in revij, so zabeležile Finska (93 odstotkov), Hrvaška (92 odstotkov) ter Češka in Estonija (obe po 90 odstotkov). Najmanjši delež je bil zabeležen v Romuniji (48 odstotkov) in v Bolgariji (58 odstotkov).

Za spletno gledanje televizije ali video vsebin je internet lani uporabljalo 74 odstotkov vprašanih Evropejcev. Pri tem je bil največji delež tovrstnih uporabnikov interneta zabeležen na Nizozemskem in Cipru, kjer je znašal 95 odstotkov. Najmanjši delež je bil ponovno zabeležen v Romuniji (37 odstotkov) in Bolgariji (44 odstotkov). Slovenija je tudi na tem mestu presegla povprečje EU, saj je internet v ta namen uporabljalo 83 odstotkov oseb.

Internet za igranje ali nalaganje iger je na nivoju EU lani uporabilo 34 odstotkov oseb. S 56-odstotnim deležem je tudi tukaj Nizozemska zasedla prvo mesto. Najmanjši delež sta zabeležili Bolgarija (16 odstotkov) in Poljska (19 odstotkov). Slovenija se je z 32 odstotki uvrstila tik pod povprečje EU.

Glasbo je prek interneta poslušalo 61 odstotkov evropskih uporabnikov interneta, še kažejo podatki Eurostata.