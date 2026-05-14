Za tuje delavce obvezno znanje hrvaškega jezika

Hrvaška vlada je zakon o tujcih nazadnje spreminjala pred dobrim letom, s tokratnimi spremembami pa želi dodatno urediti področje zaposlovanja tujih delavcev in zakonodajo uskladiti s pravili EU.
Če bo zakon sprejet, bo prinesel več pomembnih sprememb: možnost menjave delodajalca po šestih mesecih namesto po dosedanjem enem letu, daljše obdobje dovoljene brezposelnosti, ki bo glede na delovno dobo lahko trajalo tri ali šest mesecev, ter sezonska dovoljenja do treh let. Tuji državljani, ki živijo in delajo na Hrvaškem, bodo morali v enem letu opraviti tudi izpit iz osnovnega znanja hrvaškega jezika.
Sindikati menijo, da zakon ne rešuje ključnega problema odvisnosti tujih delavcev od delodajalcev, saj zahtevo za dovoljenje vlaga delodajalec, delavec pa pogosto nima vpogleda v svoj status in včasih sploh ne ve, da je na Hrvaškem nezakonito. Kritični so tudi do uvedbe obveznega osnovnega znanja hrvaškega jezika kot pogoja za podaljšanje dovoljenja za bivanje in delo, saj bi to po njihovem mnenju lahko povečalo odhode tujih delavcev iz države.
Burna razprava
Predlog zakona je v sredo povzročil burno razpravo v saboru. Opozicijski poslanci so vladi med drugim očitali nenadzorovan uvoz delovne sile, zniževanje cen dela, izkoriščanje tujih delavcev in vse večjo odvisnost gospodarstva od tuje delovne sile.
Vladajoči HDZ pa je očitke zavrnil in poudaril, da število dovoljenj za tuje delavce upada, spremembe zakona pa po njihovi oceni prinašajo bolj urejen in dolgoročno vzdržen sistem zaposlovanja tujcev.
"Trendi kažejo, da smo leta 2025 izdali skoraj 36.000 oziroma 17 odstotkov manj dovoljenj kot leta 2024. V prvih štirih mesecih letos je bilo izdanih okoli 3500 dovoljenj manj kot v enakem obdobju lani. To je jasen premik v smer zmanjševanja potrebe po tuji delovni sili in večje aktivacije domače delovne sile," je med predstavitvijo sprememb zakona o tujcih v saboru dejal notranji minister Davor Božinović.
Trenutno je v državi okoli 113.000 tujih državljanov z veljavnimi dovoljenji, število podaljšanih dovoljenj za bivanje pa je za 24 odstotkov višje kot lani, je še navedel.
Na Hrvaškem so tujcem lani po podatkih notranjega ministrstva izdali skupno 170.723 dovoljenj za bivanje in delo, leta 2024 pa 206.529. Med 1. januarjem in 30. aprilom letos so izdali skoraj 65.000 dovoljenj, v enakem obdobju lani pa nekaj več kot 68.000.
