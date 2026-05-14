Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Za tuje delavce obvezno znanje hrvaškega jezika

Zagreb, 14. 05. 2026 12.39 pred 50 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA M.S.
Kavarna v Dubrovniku

Na Hrvaškem je v parlamentarni obravnavi predlog zakona o tujcih, ki med drugim predvideva lažjo zamenjavo delodajalca, daljše trajanje delovnih dovoljenj in obvezno znanje hrvaškega jezika. Hrvaška je lani izdala za 17 odstotkov manj dovoljenj za bivanje in delo kot leto prej, kar vlada razume tudi kot znak manjše potrebe po tuji delovni sili.

Hrvaška vlada je zakon o tujcih nazadnje spreminjala pred dobrim letom, s tokratnimi spremembami pa želi dodatno urediti področje zaposlovanja tujih delavcev in zakonodajo uskladiti s pravili EU.

Če bo zakon sprejet, bo prinesel več pomembnih sprememb: možnost menjave delodajalca po šestih mesecih namesto po dosedanjem enem letu, daljše obdobje dovoljene brezposelnosti, ki bo glede na delovno dobo lahko trajalo tri ali šest mesecev, ter sezonska dovoljenja do treh let. Tuji državljani, ki živijo in delajo na Hrvaškem, bodo morali v enem letu opraviti tudi izpit iz osnovnega znanja hrvaškega jezika.

Sindikati menijo, da zakon ne rešuje ključnega problema odvisnosti tujih delavcev od delodajalcev, saj zahtevo za dovoljenje vlaga delodajalec, delavec pa pogosto nima vpogleda v svoj status in včasih sploh ne ve, da je na Hrvaškem nezakonito. Kritični so tudi do uvedbe obveznega osnovnega znanja hrvaškega jezika kot pogoja za podaljšanje dovoljenja za bivanje in delo, saj bi to po njihovem mnenju lahko povečalo odhode tujih delavcev iz države.

Veliko tujcev na Hrvaškem dela tudi v turizmu.
Veliko tujcev na Hrvaškem dela tudi v turizmu.
FOTO: Shutterstock

Burna razprava

Predlog zakona je v sredo povzročil burno razpravo v saboru. Opozicijski poslanci so vladi med drugim očitali nenadzorovan uvoz delovne sile, zniževanje cen dela, izkoriščanje tujih delavcev in vse večjo odvisnost gospodarstva od tuje delovne sile.

Vladajoči HDZ pa je očitke zavrnil in poudaril, da število dovoljenj za tuje delavce upada, spremembe zakona pa po njihovi oceni prinašajo bolj urejen in dolgoročno vzdržen sistem zaposlovanja tujcev.

"Trendi kažejo, da smo leta 2025 izdali skoraj 36.000 oziroma 17 odstotkov manj dovoljenj kot leta 2024. V prvih štirih mesecih letos je bilo izdanih okoli 3500 dovoljenj manj kot v enakem obdobju lani. To je jasen premik v smer zmanjševanja potrebe po tuji delovni sili in večje aktivacije domače delovne sile," je med predstavitvijo sprememb zakona o tujcih v saboru dejal notranji minister Davor Božinović.

Trenutno je v državi okoli 113.000 tujih državljanov z veljavnimi dovoljenji, število podaljšanih dovoljenj za bivanje pa je za 24 odstotkov višje kot lani, je še navedel.

Na Hrvaškem so tujcem lani po podatkih notranjega ministrstva izdali skupno 170.723 dovoljenj za bivanje in delo, leta 2024 pa 206.529. Med 1. januarjem in 30. aprilom letos so izdali skoraj 65.000 dovoljenj, v enakem obdobju lani pa nekaj več kot 68.000.

hrvaška tujci delovna sila

Po incidentu z ukrajinskimi droni odstopila latvijska premierka

Je Macron prejel ženino klofuto zaradi sporočila druge ženske?

24ur.com Hrvatom bo po koncu meseca na računu ostalo več
24ur.com Hrvaške marice 'taksi služba' za migrante, ki pot nadaljujejo proti Sloveniji?
24ur.com Zadnji žebelj v krsti: 'Slovenija, nisi več konkurenčna'
24ur.com Hrvaški pravosodni uslužbenci stavkajo zaradi nizkih plač
24ur.com Kako obremenjene so slovenske plače?
24ur.com Na gradbišču odkrili delavce iz Uzbekistana brez dovoljenj
24ur.com 'Tukaj smo' opozarjajo prosilci za azil, nekaterim grozi deportacija
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
14. 05. 2026 13.30
Aja, zakaj pa, če samo neumni slovenci dol govorijo cro jezik!
Odgovori
+1
1 0
4krogci
14. 05. 2026 13.14
Zakaj obvezno znanje hrvaskega jezika? Turisti tko neznajo hrvascine….domacini pa na racun 30letne desne vladavine si dopusta nemorejo privoscit!
Odgovori
+1
1 0
tincoop
14. 05. 2026 13.06
Saj to je v Sloveniji tudi tako, mislim znanje hrvaškega jezika!?
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
14. 05. 2026 13.04
Tako branis svojo kulturo, kulturno dediščino, jezik, ljudi in se marsikaj.... ..
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
14. 05. 2026 13.02
VIZA !!! Ko je delo ga povabis , ko zmanjka hvala lepa in raus.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Pri 43 letih bo prvič postal očka
Pri 43 letih bo prvič postal očka
zadovoljna
Portal
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Igralka v šoku, tragično slovo njenega najstarejšega brata
Igralka v šoku, tragično slovo njenega najstarejšega brata
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
vizita
Portal
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Iskrena izpoved Katarine Oman o premagovanju debelosti
Iskrena izpoved Katarine Oman o premagovanju debelosti
cekin
Portal
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
moskisvet
Portal
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Conchita Wurst danes: kako je videti 10 let po zmagi na Evroviziji
Conchita Wurst danes: kako je videti 10 let po zmagi na Evroviziji
dominvrt
Portal
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
okusno
Portal
Pica palačinka iz pečice
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Otroška igra
Otroška igra
Kmetija
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713