Za tuje delavce obvezno znanje hrvaškega jezika

Hrvaška vlada je zakon o tujcih nazadnje spreminjala pred dobrim letom, s tokratnimi spremembami pa želi dodatno urediti področje zaposlovanja tujih delavcev in zakonodajo uskladiti s pravili EU.

Če bo zakon sprejet, bo prinesel več pomembnih sprememb: možnost menjave delodajalca po šestih mesecih namesto po dosedanjem enem letu, daljše obdobje dovoljene brezposelnosti, ki bo glede na delovno dobo lahko trajalo tri ali šest mesecev, ter sezonska dovoljenja do treh let. Tuji državljani, ki živijo in delajo na Hrvaškem, bodo morali v enem letu opraviti tudi izpit iz osnovnega znanja hrvaškega jezika.

Sindikati menijo, da zakon ne rešuje ključnega problema odvisnosti tujih delavcev od delodajalcev, saj zahtevo za dovoljenje vlaga delodajalec, delavec pa pogosto nima vpogleda v svoj status in včasih sploh ne ve, da je na Hrvaškem nezakonito. Kritični so tudi do uvedbe obveznega osnovnega znanja hrvaškega jezika kot pogoja za podaljšanje dovoljenja za bivanje in delo, saj bi to po njihovem mnenju lahko povečalo odhode tujih delavcev iz države.