Za Ukrajinci še ena neprespana noč: v zračni prostor Kijeva vdrlo pet brezpilotnih letal

Dan po obsežnih raketnih napadih na mesta po vsej Ukrajini so se ponoči v Kijevu spet oglasili alarmi za zračni napad. Odjeknilo je več eksplozij, prebivalce pa so pozvali, naj se zatečejo na varno in ostanejo v zakloniščih.

icon-expand Opozorila o sirenah za zračni napad so prebivalce Kijeva zbudila ob 2. uri. FOTO: Profimedia Kmalu po drugi uri zjutraj je mestna uprava Kijeva pred Telegrama objavila opozorilo o sirenah za zračni napad in pozvala prebivalce, naj se odpravijo v zaklonišča. Reuters navaja informacije priče, ki je okoli 20 kilometrov južno od Kijeva slišala več eksplozij. Kijevski guverner Oleksij Kuleba je sporočil, da je šlo za napad z brezpilotnimi letali, ob 5. uri pa na Telegramu zapisal, da je bil napad usmerjen v infrastrukturo, žrtev ni bilo. "Nočni napad brezpilotnih letal. Rusija je ponovno ciljala naše infrastrukturne objekte. Naša zračna obramba je brezpilotna letala odbila," je zapisal Kuleba. Kot so naknadno sporočili, je v zračni prostor Kijeva vdrlo pet brezpilotnih letal, ki naj bi jih ukrajinska zračna obramba uničila. Pri tem je strelivo iz enega od letal zadelo upravno stavbo v južnem okrožju Kijeva in delno uničilo stavbo ter poškodovalo okna bližnje stanovanjske stavbe. icon-expand Po četrtkovih raketnih napadih je bilo 40 odstotkov meščanov v prestolnici brez elektrike. FOTO: Profimeda Zelenski je v četrtkovem video nagovoru izrazil zadovoljstvo z delom njihove zračne obrambe, a dodal, da je večina regij trpela zaradi izpada električne energije. Najhuje je bilo v Kijevu, Odesi, Hersonu in Lvovu. PREBERI ŠE Raketa zadela stanovanjsko hišo: 'Čudežno ni eksplodirala' Rusija je v četrtek zjutraj sprožila val raketnih napadov po Ukrajini, ukrajinske letalske sile pa so zatrdile, da so sestrelile 54 od 69 ruskih raket, ki so bile izstreljene v Ukrajino. Župan Kijeva Vitalij Kličko je izjavil, da je bilo po raketnih napadih 40 odstotkov meščanov v prestolnici brez elektrike.