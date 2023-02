Za umor, ki ga ni zagrešil, v zaporu preživel skoraj 28 let

Medtem ko so Johnsona obsodili na dosmrtno ječo, je drugi osumljenec Phil Campbell priznal krivdo, v zameno za to pa prejel "le" sedemletno zaporno kazen. Kot je v torek pojasnil sodnik, je ena od prvotnih prič v primeru spremenila svojo izjavo, zapornik James Howard pa je priznal, da je ustrelil Boyda. Kot je priznal, sta s Campbellom nameravala oropati žrtev, saj je njunim prijateljem dolgovala denar.

Odvetniki, ki so zastopali Johnsona, so bili po torkovi odločitvi sodišča kritični do urada državnega tožilca, češ da si je prizadeval, da bi Johnson ostal v zaporu. Kot so dejali, tožilstvo nikoli ni nehalo trditi, da je Lamar kriv. Tiskovni predstavnik tožilstva je v odzivu zapisal, da se na odločitev sodišča ne bodo pritožili. "Naš urad je branil pravno državo in si prizadeval potrditi prvotno sodbo, ki jo je porota ocenila za ustrezno na podlagi dejstev, predstavljenih na sojenju," so dodali.