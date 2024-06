Za umor nizozemskega novinarja več obsojenih na dolgoletne zaporne kazni

Po mnenju sodnikov je bila krivda treh glavnih obtožencev nedvomno dokazana. Niso spoštovali človeškega življenja, so v utemeljitvi odločitve pojasnili sodniki na strogo varovanem sodišču v Amsterdamu. Državno tožilstvo je za tri glavne obtožene zahtevalo dosmrtni zapor. Sojenje devetim obtoženim za umor se je začelo konec januarja, obravnave pa so potekale v posebej strogo varovanem prostoru na sodišču v Amsterdamu. Obtoženi so se sklicevali na pravico do molka in niso hoteli pričati. Na sodbe se lahko pritožijo.

Sodišče je tri moške obsodilo na 28 let, še tri pa na 14 let zapora.

64-letni de Vries je bil znan preiskovalni novinar, ki se je ukvarjal predvsem z razkrivanjem dejavnosti kriminalnega podzemlja. Ko je 6. julija 2021 zapuščal televizijski studio, kjer je bil gost, je bil na prometni ulici v Amsterdamu ustreljen v glavo s šestimi naboji, devet dni pozneje pa je za posledicami ran umrl. Umor je pretresel Nizozemsko. Tožilstvo meni, da so njegov umor naročili vodje kriminalnih tolp, ker je bil v času umora svetovalec glavne priče na sojenju domnevnemu mamilarskemu baronu Ridouanu Taghiju, ki so ga aretirali leta 2019 v Dubaju. Pred tem sta že bila ubita brat te priče in odvetnik obrambe.

De Vries ni bil samo eden vodilnih preiskovalnih novinarjev v državi na področju kriminala, ampak je bil tudi redno govorec žrtev ali prič na sojenjih. Mednarodno je bil znan po zgodbah o ugrabitvi pivskega magnata Freddyja Heinekena in izginotju ameriške najstnice Natalee Holloway na Arubi leta 2005. Kmalu po streljanju na de Vriesa so prijeli glavna osumljenca, Nizozemca Delana G. in Kamila E. iz Poljske. Po mnenju tožilcev je prvi streljal, drugi pa vozil avtomobil, s katerim sta pobegnila. Še isto leto so jima sodili zaradi umora novinarja, tik pred izrekom sodbe pa dobili nove informacije, zaradi katerih so sodniki znova odprli primer. Tako so sodili še sedmim obtoženim organizacije umora.

Delan G. in Kamil E. sta bila danes obsojena na 28 let zapora. Tretji glavni storilec, Krystian M., ki velja za posrednika pri umoru ter je edini priznal sokrivdo in se opravičil sorodnikom žrtve, je bil obsojen na 26 let zapora. Še tri obtožene so obsodili na zaporne kazni od 10 do 14 let zaradi pomoči pri umoru, dva pa sta bila oproščena. Deveti moški, ki so mu sodili, je bil oproščen vpletenosti v umor, bil pa je obsojen zaradi posedovanja drog.