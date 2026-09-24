Za umor odvetnika se je zastopal sam, grozi mu smrtna kazen

Sojenje plastičnemu kirurgu FOTO: Profimedia

Tomasz Kosowski, nekdanji plastični kirurg, se je v primeru umora Stevena Cozzija zagovarjal sam in se odpovedal sojenju pred poroto. Tožilstvo je primer predstavilo v šestih dneh, Kosowski pa v svojo obrambo ni predložil dokazov. V zaključnem govoru je sodnika pozval, naj ga ne spozna za krivega, saj naj tožilstvo ne bi dokazalo vseh elementov umora prve stopnje. Opozoril je predvsem, da truplo Cozzija ni bilo najdeno in da ni bilo mrliškega lista, ki bi potrjeval njegovo smrt. Ob tem se je posmehoval teoriji tožilstva, po kateri naj bi Cozzija ubil v kopalnici, nato pa njegovo truplo odpeljal iz poslovnega kompleksa. Trdil je, da je takšen scenarij fizično in časovno neizvedljiv, saj naj bi bili ljudje le nekaj metrov stran, vendar ne bi nihče ničesar slišal ali videl.

Sodnik: Ne pričakujem, da se ne bom strinjal sam s seboj

Sojenje plastičnemu kirurgu FOTO: Profimedia

Po približno 20-minutnem zaključnem govoru je sodnik opozoril, da bi v običajnem postopku po zaključnih besedah porota odšla na posvet in nato sprejela odločitev. Toda v tem primeru je odločitev na njem. "Ne pričakujem, da se bom sam s seboj prav pogosto ne strinjal," je dejal sodnik in si vzel 15-minutni odmor. Kot edini odločevalec je pregledal posnetke nadzornih kamer, izsledke analiz DNK in dokaze o Kosowskijevi vse večji obsedenosti s Cozzijem ter hitro ugotovil, da je obtoženi kriv. Primer se zdaj nadaljuje s fazo izreka kazni. Sodnik bo odločil, ali bo Kosowski obsojen na dosmrtni zapor ali smrtno kazen. Samostojno zastopanje v primerih, v katerih je predvidena smrtna kazen, je sicer zelo redko in nikoli ni priporočljivo, je za CNN povedala Robin Maher, izvršna direktorica organizacije Death Penalty Information Center, saj se takšni primeri običajno ne končajo v korist obtoženca.

Svojci FOTO: Profimedia

Kosowski se ni prvič odločil zastopati samega sebe. Leta 2019 je zaradi spora glede obračunavanja storitev tožil nekdanje sodelavce, leta 2022 pa je prevzel lastno zastopanje, s čimer je prišel v neposreden stik z njihovimi odvetniki, med katerimi je bil tudi Steven Cozzi. Tožilstvo trdi, da je Kosowski do Cozzija v večletnem civilnem postopku razvil sovražen odnos in nato več mesecev načrtoval njegov umor, preden je Cozzi marca 2023 izginil.

Razvil je sovraštvo do odvetnika, postal je obseden z njim

Kosowski je po navedbah tožilstva razvil močno sovraštvo do odvetnika Cozzija, ki je zastopal njegove nekdanje sodelavce. Preiskovalci trdijo, da je marca 2023 Cozzija pričakal v stranišču odvetniške pisarne, ga ubil ter njegovo truplo odpeljal iz stavbe na vozičku. Medtem ko je bilo truplo še v njegovi lasti, se je zdravnik s parkirišča odvetniške družbe prek videopovezave udeležil sodne obravnave in celo predlagal izločitev Cozzija iz postopka.

Sojenje plastičnemu kirurgu FOTO: Profimedia