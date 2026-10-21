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Za upočasnitvijo Starshielda naj bi stal Elon Musk

Kijev, 21. 10. 2026 08.13 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Elon Musk

Upočasnitev storitev Starshielda, vojaške različice satelitske komunikacijske storitve Starlink, za Ukrajino je odredil Elon Musk, je poročal časnik Wall Street Journal. Prvi mož podjetja SpaceX, ki upravlja s storitvijo, je pred tem nakazal, da tovrstne odločitve sprejema predsednik ZDA. To so v ameriški vladi znova zanikali.

Starshield je ključno orodje, ki Kijevu omogoča usmerjanje dronov proti ruskim ciljem ter zaščito zračnega prostora. Ukrajina je pred tednom dni navajala, da upočasnitev delovanja satelitskega omrežja Starlink ovira njihove operacije z droni in delovanje sistemov zračne obrambe pred ruskimi napadi.

Po zanikanju več strani, da bi imele kaj s tem, je ameriški časnik Wall Street Journal v torek ob sklicevanju na neimenovane ameriške uradnike in obveščene vire poročal, da je Musk odredil omejitev hitrosti, s katero se lahko oprema Ukrajincev poveže s sistemom, zaradi česar so nekateri njihovi droni postali neuporabni.

Elon Musk
Elon Musk
FOTO: AP

Kot je kasneje ob sklicevanju na vire poročal tudi CBS News, je Musk pred odločitvijo opravil številne pogovore s predstavniki ameriške vlade. Želel naj bi jasne odgovore, kako na to stvar gleda predsednik Donald Trump. Obenem naj mu ne bi bil všeč ustvarjen vtis, da ima njegovo podjetje dobiček od nadaljevanja vojne med Rusijo in Ukrajino.

Musk in Trump sta bila po upočasnitvi satelitsko-komunikacijskih storitev v telefonskem stiku, je še poročal Wall Street Journal, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije.

Tehnološki mogotec je sicer minulo sredo namignil, da je za upočasnitev sistema Starlink v Ukrajini odgovorna ameriška vlada in ne njegovo podjetje SpaceX. "Sistemi Starshield so v lasti in pod nadzorom vlade ZDA. O morebitnih omejitvah hitrosti ali uporabe odločata ameriška vojska in v končni fazi predsednik ZDA," je zapisal.

Trump je to zanikal, pri čemer vztrajajo tudi drugi predstavniki njegove vlade. Zunanji minister Marco Rubio je danes zatrdil, da Washington vnaprej ni vedel ničesar o upočasnitvi storitev. "Predsednik ni imel nič z odločitvami, ki jih sprejemajo Starlink in Starshield in gospod Musk," je dejal.

"Gre za zasebno podjetje. Predsednik ne upravlja tega podjetja in mu ne more odrejati, kaj naj stori," je Rubio še zagotovil med obiskom v Mumbaju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

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Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je že v torek zatrdil, da tudi Pentagon ni naročil nobenih sprememb glede Starshielda. "Z našega stališča se ni nič spremenilo. Nismo dajali nobenih navodil ali kaj takega," je dejal.

Odnosi med Washingtonom in Kijevom so v zadnjih dneh znova postali zelo napeti. Trump je med drugim pozval k zamenjavi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je ostro kritiziral njegov dogovor z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom o ukinitvi sankcij v zameno za dobave dizla.

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