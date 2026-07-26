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Za uriniranje v morju do 750 evrov, za cigaretni ogorek 1800 evrov kazni

26. 07. 2026 17.38 pred 1 uro 3 min branja 29

Avtor:
N.Š.
Moški se sonči

Poletni dopust ob morju lahko hitro postane precej dražji, kot so si predstavljali turisti. Številni evropski obmorski krajiso v zadnjih letih zaostrili pravila obnašanja na plažah, kršiteljem pa grozijo visoke globe. Med drugim za uriniranje v morju, rezervacijo prostora z brisačo, uporabo šampona pod plažnim tušem in odnašanje peska ali školjk.

V nekaterih španskih obmorskih mestih, med njimi v Marbelli in Vigu, je uriniranje v morju ali na plaži prepovedano. Globe lahko dosežejo do 750 evrov. Oblasti ukrep utemeljujejo z varovanjem kakovosti vode in morskega ekosistema, predvsem v zalivih z velikim številom obiskovalcev. V praksi kazni največkrat izrečejo tistim, ki jih zalotijo pri opravljanju potrebe na pesku, v sipinah ali ob obali.

Brisača ne pomeni rezervacije

Priljubljena praksa, ko dopustniki zgodaj zjutraj na plaži pustijo brisačo ali senčnik in se nato vrnejo v hotel, je v nekaterih krajih draga razvada.

V Benidormu lahko kazen doseže do 750 evrov, v Malagi do 300 evrov. Ponekod občine zapuščene stvari preprosto odstranijo. V španskem Calpeju denimo odstranijo vse, kar je brez lastnika na plaži pred 9.30 ali več kot tri ure čez dan. Za prevzem zaseženih stvari morajo lastniki plačati 250 evrov in stroške hrambe.

Plažni tuši so namenjeni izključno izpiranju soli in peska.
Plažni tuši so namenjeni izključno izpiranju soli in peska.
FOTO: AP

Šampon pod tušem? Ponekod prepovedan

Plažni tuši so namenjeni izključno izpiranju soli in peska. Ker odpadna voda pogosto odteka neposredno v tla ali morje, številne lokalne oblasti v Španiji in italijanskem Bibioneju prepovedujejo uporabo mila, šampona in gelov za prhanje.

V Benidormu lahko kršitelje doleti globa do 660 evrov. Zaradi pomanjkanja vode nekatere občine tuše celo zapirajo ali pa uvajajo plačljivo uporabo.

Kajenje na plaži

V Španiji kajenje ni dovoljeno že na skoraj 900 plažah. V nekaterih krajih, kot so Barcelona, Lloret de Mar in Mogan na Kanarskih otokih, globe dosegajo do 400 evrov, če kadilec cigaretni ogorek odvrže v morje, pa lahko kazen znaša celo do 1800 evrov. Prepovedi pogosto veljajo tudi za elektronske cigarete.

Francija je šla še korak dlje. Od 1. julija 2025 na vseh francoskih plažah velja splošna prepoved kajenja, za kršitev pa je predpisana enotna globa v višini 135 evrov.

Pesek in školjke naj ostanejo na plaži

Odnašanje peska, kamenčkov ali školjk je na številnih evropskih plažah prepovedano, najstrožja pa je Sardinija. Tam zakon prepoveduje odnašanje peska, kamenčkov in školjk tudi v najmanjših količinah, globe pa znašajo od 500 do 3000 evrov.

Na plaži La Pelosa morajo obiskovalci pod brisačo uporabiti gladko podlogo, saj se sicer na mokro tkanino oprime pesek. Za kršitev lahko prejmejo 100 evrov kazni. Tudi v Franciji je na znamenitih pečinah Etretat prepovedano odnašati kamenčke, saj ti ščitijo obalo pred erozijo.

Odnašanje peska, kamenčkov ali školjk je na številnih evropskih plažah prepovedano.
Odnašanje peska, kamenčkov ali školjk je na številnih evropskih plažah prepovedano.
FOTO: Thinkstock

Spanje na plaži in divje kampiranje

Kratek popoldanski počitek na plaži praviloma ni sporen, drugače pa je s prenočevanjem.

V Španiji je kampiranje na obali prepovedano, posamezne lokalne oblasti pa lahko izrečejo globe do 1500 evrov. Tudi Grčija je lani zaostrila pravila. Za divje kampiranje na plažah je predpisana kazen 300 evrov na osebo, pod strožjim nadzorom pa so tudi avtodomi, če ob njih postavijo stole, mize ali drugo kamp opremo.

Glasna glasba lahko stane tudi 4000 evrov

Na Portugalskem so prenosni zvočniki na plažah dovoljeni le, če ne motijo drugih obiskovalcev. Običajne globe znašajo med 55 in 550 evri, če primer obravnava pomorska policija po pravilih o hrupu, pa lahko kazen doseže celo 4000 evrov.

Tudi številne španske lokalne oblasti imajo lastna pravila glede glasbe na plaži, globe pa se običajno gibljejo med 100 in 750 evri.

Počitnice se lahko podražijo zaradi neupoštevanja pravil.
Počitnice se lahko podražijo zaradi neupoštevanja pravil.
FOTO: Dreamstime

Tudi na nemških plažah veljajo posebna pravila

Na otoku Sylt so prepovedane velike peščene utrdbe in globoke jame, saj pospešujejo erozijo obale in lahko ovirajo reševalna vozila. Globe lahko dosežejo do 1000 evrov.

Na nekaterih plažah ob Baltskem morju pa veljajo tudi posebna pravila za nudiste. Na uradno označenih FKK-plažah v Warnemündu in Markgrafenheide so oblačila prepovedana. Kršiteljev sicer ne kaznujejo z globami, lahko pa jih odstranijo s plaže.

Razlagalnik

Kratica FKK izvira iz nemške besede 'Freikörperkultur', kar dobesedno pomeni 'kultura svobodnega telesa'. To je družbeno gibanje, ki zagovarja življenje v naravnem stanju brez oblačil, saj meni, da oblačila ustvarjajo umetne bariere med ljudmi in naravo. FKK plaže so zato posebej določena območja, kjer je nudizem oziroma naturizem dovoljen in družbeno sprejet, kar obiskovalcem omogoča sproščeno bivanje v naravi brez družbenih norm, ki jih narekuje moda.

Odnašanje peska, kamenčkov in školjk s plaž predstavlja resno grožnjo za obalni ekosistem. Pesek na plažah ni le dekorativni element, temveč ključni del naravne zaščite obale pred erozijo, ki jo povzročajo valovi in morski tokovi. Ko turisti v velikih količinah odnašajo pesek kot spominke, se naravno ravnovesje poruši, kar vodi do hitrejšega izginjanja plaž. Poleg tega pesek vsebuje mikroskopske organizme in minerale, ki so nujni za ohranjanje biotske raznovrstnosti lokalnega morskega okolja.

Obalna erozija je naraven proces, pri katerem valovi, plimovanje in morski tokovi postopoma odnašajo sedimente, kot so pesek in kamenje, ter s tem spreminjajo obliko obale. Čeprav gre za naraven pojav, človeške dejavnosti, kot so gradnja prevelikih peščenih utrdb, izkopavanje globokih jam ali nepremišljeno odstranjevanje naravnih materialov, ta proces močno pospešijo. Pospešena erozija lahko privede do izgube dragocenih plažnih površin, ogrozi stabilnost obalnih zgradb in uniči habitate številnih morskih ter kopenskih vrst, zato so stroge omejitve nujne za dolgoročno ohranitev obale.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
morje dopust kazen

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KOMENTARJI29

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dobrabejba35
26. 07. 2026 18.59
Vse ok, ampak mi ni jasno kako vejo kdo urinira v morju in kdo ne
Odgovori
+1
1 0
patogen
26. 07. 2026 18.54
V Španiji uriniranje 750 Eur, malo južneje v Maroku pa vsa komunala in kanalizacija v morje. Kot da se pretvarjamo, da živimo na različnih planetih...
Odgovori
+4
4 0
Bonaventura
26. 07. 2026 18.50
še kakaš v morje razumem...ma scati v morje....orwell1984
Odgovori
0 0
Brez_Dlake_Olepševanj
26. 07. 2026 18.41
In kdo in kako bodo vedeli, če si scal v morju? A so kakšni indikatorji, da se obarva (kot v bazenu) ali nekaj? Najbrž še ena oderuška fora, da kasirajo pare na lažeh.
Odgovori
+5
6 1
jedupančpil
26. 07. 2026 18.56
mislim, da se to hitr vidi :) sploh ce tri zre sedis v kafani pol pa v morje samo do pasu :)
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
26. 07. 2026 18.39
Na Hrvaškem ne komplicirajo glede tega. 500 turistov na plaži, vsak na dan vsaj 3 x lula. To pomeni kopanje v 1500 litrih urina.
Odgovori
+4
5 1
M_teoretik
26. 07. 2026 18.41
Te bolj nad vodo drži!?
Odgovori
+2
2 0
mbedrac
26. 07. 2026 18.44
In koliko litrov ima morje?
Odgovori
+0
1 1
M_teoretik
26. 07. 2026 18.38
750, če ne uriniram, 1800, če ne odvržem čika,.... Pol se splače it na morje. Se da velik prišparat!?
Odgovori
+2
3 1
Jani.
26. 07. 2026 18.24
Podivjane turiste je potrebno nekako spametovat 😄
Odgovori
+2
5 3
tech
26. 07. 2026 18.16
Da ga vidimi unega Sherlock Holmesa, ki bo dokazal, da sem uriniral v morju. Birokrati so res izgubili zdrav razum, hiša norcev.
Odgovori
+9
14 5
Nidani
26. 07. 2026 18.26
Si pismen?
Odgovori
-3
2 5
tech
26. 07. 2026 18.33
Kako bo dokazal, da sem uriniral ob obali? Bo delal analizo vode? Še alkotest ni veljaven, oni pa bodo talali kazni na bazi občutka?
Odgovori
+2
4 2
Nidani
26. 07. 2026 18.48
Marička pomagaj...a si prebral? Kaj ni jasno?
Odgovori
-2
0 2
tech
26. 07. 2026 18.51
Marička pomagaj... kaj nisi sposoben spisat več kot par besed. Očitno tudi ti nimaš pojma in samo nekaj blebečeš, da oddaš komentar.
Odgovori
+2
2 0
M_teoretik
26. 07. 2026 18.13
Kako bojo pa preverjal? A bodo mehur tehtal!?
Odgovori
+8
10 2
Verus
26. 07. 2026 18.10
Na dopustu ne smem prizgat cigaret, ampak predelan avto pa lahko prebudi celo naselje vsako noč. DOBRO NAM GRE BEMTI. Res. EDINO, kar podprem med temk kaznimi, je metanje cigaret v morje. TO bi tudi sam kaznoval, a tudi ne 1800 eur. VESTE, zakaj so te kazni? KER NI DENARJA.
Odgovori
+11
12 1
igornov
26. 07. 2026 18.06
Kaj v življenju bomo pa sploh še lahko počeli? Pa ne gre tukaj zgolj za zgoraj omenjene prepovedi in kaznovanja. Na splošno evropske oblasti dnevno servirajo nove in nove omejitve in prepovedi.
Odgovori
+0
2 2
juventina10
26. 07. 2026 18.04
živali lahko lulajo vsepovsod,mi pa ne smemo v morju.ne govorim namenoma,ampak ko si notri pa,naj preverjajo.
Odgovori
+2
4 2
M_teoretik
26. 07. 2026 18.02
Ka pa pod tušem lahko!? Tuk da vem!?
Odgovori
+6
7 1
Mens sana
26. 07. 2026 17.57
............na nekaterih plažah je tudi prepovedano oblečen v morje oz. v modnem burkiniju.................
Odgovori
+11
12 1
lambert
26. 07. 2026 17.53
Se sprašujem do kje seže neumnost folka ki se spomni kaj takega. Ta svet gre res v maloro.
Odgovori
+9
10 1
zurc
26. 07. 2026 17.46
me zanima kako bodo ugotovili kdo je scal v morju
Odgovori
+21
22 1
Mens sana
26. 07. 2026 17.54
..........zagotovo tisti, ki ni plavalec in gre do pasu v vodo...............
Odgovori
+3
4 1
Port__CN
26. 07. 2026 17.57
🏊‍♀️ ??
Odgovori
+1
2 1
rukolica
26. 07. 2026 18.05
nova delovna mesta - zaznavalci topline
Odgovori
+3
4 1
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