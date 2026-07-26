Za uriniranje v morju do 750 evrov, za cigaretni ogorek 1800 evrov kazni

V nekaterih španskih obmorskih mestih, med njimi v Marbelli in Vigu, je uriniranje v morju ali na plaži prepovedano. Globe lahko dosežejo do 750 evrov. Oblasti ukrep utemeljujejo z varovanjem kakovosti vode in morskega ekosistema, predvsem v zalivih z velikim številom obiskovalcev. V praksi kazni največkrat izrečejo tistim, ki jih zalotijo pri opravljanju potrebe na pesku, v sipinah ali ob obali.

Brisača ne pomeni rezervacije

Priljubljena praksa, ko dopustniki zgodaj zjutraj na plaži pustijo brisačo ali senčnik in se nato vrnejo v hotel, je v nekaterih krajih draga razvada. V Benidormu lahko kazen doseže do 750 evrov, v Malagi do 300 evrov. Ponekod občine zapuščene stvari preprosto odstranijo. V španskem Calpeju denimo odstranijo vse, kar je brez lastnika na plaži pred 9.30 ali več kot tri ure čez dan. Za prevzem zaseženih stvari morajo lastniki plačati 250 evrov in stroške hrambe.

Plažni tuši so namenjeni izključno izpiranju soli in peska. FOTO: AP

Šampon pod tušem? Ponekod prepovedan

Plažni tuši so namenjeni izključno izpiranju soli in peska. Ker odpadna voda pogosto odteka neposredno v tla ali morje, številne lokalne oblasti v Španiji in italijanskem Bibioneju prepovedujejo uporabo mila, šampona in gelov za prhanje. V Benidormu lahko kršitelje doleti globa do 660 evrov. Zaradi pomanjkanja vode nekatere občine tuše celo zapirajo ali pa uvajajo plačljivo uporabo.

Kajenje na plaži

V Španiji kajenje ni dovoljeno že na skoraj 900 plažah. V nekaterih krajih, kot so Barcelona, Lloret de Mar in Mogan na Kanarskih otokih, globe dosegajo do 400 evrov, če kadilec cigaretni ogorek odvrže v morje, pa lahko kazen znaša celo do 1800 evrov. Prepovedi pogosto veljajo tudi za elektronske cigarete. Francija je šla še korak dlje. Od 1. julija 2025 na vseh francoskih plažah velja splošna prepoved kajenja, za kršitev pa je predpisana enotna globa v višini 135 evrov.

Pesek in školjke naj ostanejo na plaži

Odnašanje peska, kamenčkov ali školjk je na številnih evropskih plažah prepovedano, najstrožja pa je Sardinija. Tam zakon prepoveduje odnašanje peska, kamenčkov in školjk tudi v najmanjših količinah, globe pa znašajo od 500 do 3000 evrov. Na plaži La Pelosa morajo obiskovalci pod brisačo uporabiti gladko podlogo, saj se sicer na mokro tkanino oprime pesek. Za kršitev lahko prejmejo 100 evrov kazni. Tudi v Franciji je na znamenitih pečinah Etretat prepovedano odnašati kamenčke, saj ti ščitijo obalo pred erozijo.

Odnašanje peska, kamenčkov ali školjk je na številnih evropskih plažah prepovedano. FOTO: Thinkstock

Spanje na plaži in divje kampiranje

Kratek popoldanski počitek na plaži praviloma ni sporen, drugače pa je s prenočevanjem. V Španiji je kampiranje na obali prepovedano, posamezne lokalne oblasti pa lahko izrečejo globe do 1500 evrov. Tudi Grčija je lani zaostrila pravila. Za divje kampiranje na plažah je predpisana kazen 300 evrov na osebo, pod strožjim nadzorom pa so tudi avtodomi, če ob njih postavijo stole, mize ali drugo kamp opremo.

Glasna glasba lahko stane tudi 4000 evrov

Na Portugalskem so prenosni zvočniki na plažah dovoljeni le, če ne motijo drugih obiskovalcev. Običajne globe znašajo med 55 in 550 evri, če primer obravnava pomorska policija po pravilih o hrupu, pa lahko kazen doseže celo 4000 evrov. Tudi številne španske lokalne oblasti imajo lastna pravila glede glasbe na plaži, globe pa se običajno gibljejo med 100 in 750 evri.

Počitnice se lahko podražijo zaradi neupoštevanja pravil. FOTO: Dreamstime

Tudi na nemških plažah veljajo posebna pravila

Na otoku Sylt so prepovedane velike peščene utrdbe in globoke jame, saj pospešujejo erozijo obale in lahko ovirajo reševalna vozila. Globe lahko dosežejo do 1000 evrov. Na nekaterih plažah ob Baltskem morju pa veljajo tudi posebna pravila za nudiste. Na uradno označenih FKK-plažah v Warnemündu in Markgrafenheide so oblačila prepovedana. Kršiteljev sicer ne kaznujejo z globami, lahko pa jih odstranijo s plaže.